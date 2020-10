Sconti sugli abbonamenti al Picco a causa delle partite a porte chiuse

La Spezia - Lo Spezia ha deciso che, chi era abbonato la scorsa stagione e non ha potuto seguire le partite dal vivo a causa delle porte chiuse, riceverà uno sconto sul prossimo abbonamento. Iniziativa del club di Via Melara che tende la mano ai suoi tifosi dopo che le ultime dieci partite della Serie BKT 2019-2020 si sono svolte senza pubblico per decisione del governo. "I ratei non goduti degli abbonamenti relativi alle ultime cinque gare casalinghe della scorsa regular season, saranno rimborsati in occasione della prossima campagna abbonamenti utile del Club di via Melara, tramite una scontistica pari al rateo non goduto", da sapere il club.