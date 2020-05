Scommesse su BeSports? I player e la Lega B le fanno ritirare

La Spezia - Con lo Spezia virtuale in piena corsa play-off, un retroscena che racconta bene l'ambiente del torneo BeSports, il calcio su consolle con le squadre della serie B. Nelle scorse settimane un'agenzia di scommesse aveva inserito anche la competizione iniziata il 9 aprile tra quelle su cui poter puntare. Avuta la notizia, i player all'unisono hanno chiesto fosse cancellata dai palinsesti la competizione a cui stavano partecipando, trovando subito la sponda della Lega B. Un modo per non "inquinare" lo spirito della competizione. BeSports quindi fuori dalle scommesse e lanciata verso la fase conclusiva.