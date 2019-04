Sciaudone non dimentica: "Spezia nel cuore, e quel gol al Cesena..."

La Spezia - "Il gol più bello della mia carriera? E' quello segnato con la maglia dello Spezia contro il Cesena nel 2016. Cercavamo di rimanere dentro la zona play-off e con quella rete trovammo una vittoria davvero importante". E chi se lo dimentica quella prodezza di Daniele Sciaudone! Di certo non l'autore stesso, che durante la trasmissione Speciale serie B di Sporitalia ha parlato della sua esperienza da aquilotto. "Un anno e mezzo bellissimo, abbiamo giocato per due stagioni i play-off che purtroppo non sono andati come volevamo. Mi sono trovato benissimo sia come città che come gente e come società, li porto sempre nel cuore". Lunedì prossimo sarà avversario con la maglia del Cosenza.