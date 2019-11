Sci club avanti tutta dopo gli allenamenti

La Spezia - Lo scorso 18 novembre, la dama bianca ha baciato le cime del comprensorio sciistico di Cerreto Laghi, facendo sperare i vari sci club in una stagione sportiva all’insegna della grande neve ad un’ora da casa.

Prossima ormai l’apertura degli impianti. Da parte sua comunque lo Sci Club Cerreto Laghi non si è mai fermato: ultimate le gare dell’annata sciistica scorsa l’ultimo aprile, ha lasciato un breve spazio ai suoi atleti per terminare con buoni profitti anche l’anno scolastico, cosa possibile grazie anche alle strutture scolastiche dello Spezzino come il Liceo Costa che ha pure aderito al progetto di Sperimentazione Miur per atleti di Alto livello (senza scordare di fornire sostegno e supporto pure a chi purtroppo non é riuscito a rientrare nella graduatoria Miur).

Da parte propria la squadra “cerretese”, in realtà da sempre essenzialmente spezzina nei componenti, è ripartita ai primi di Giugno con gli allenamenti estivi sui più importanti ghiacciai europei da Cervinia a Hintertux e diversi altri.

Così allenamenti ad alta quota, sostenuti da una grande preparazione atletica, capitanata da Marta Brogliatto: che in collaborazione con il “tutor” Alessandro Insignito, nella splendida struttura della palestra “Fitness” a Ceparana, ha sviluppato un programma atletico mirato e personalizzato ai propri atleti; conferendo loto eccezionale “performance” fisica.

Sedute di allenamento queste svolte con gran serietà, ma contemporaneamente allegria e serenità, quando peraltro alla Spezia le temperature per esempio rasentavano i 40 gradi. Del resto rientra nella filosofia del sodalizio che si debba lavorare al massimo, ma sempre col sorriso, anche perché il proposito non è necessariamente di vincere e piuttosto di fare tutto il possibile semplicemente per migliorarsi.

La compagine agonistica è stata meticolosamente seguita in ghiacciaio da almeno tre allenatori dello spessore di Sentieri e Brogliatto, Dallagiacoma e Cantini, nonché monitorizzata tramite ripetuti test fisici in particolare dal preparatore atletico e trainer Marta Brogliatto. Tecnici, costoro come tutti quelli del club, che si preoccupano anche di insegnare a bimbi dagli otto anni in su i valori dello sport e di introdurli al meglio al magico mondi della montagna.

Programmato inoltre a breve, a Solda dalle parti dello Stelvio, un allenamento sotto osservazione della Federazione Italiana Sci, da cui sono stati convocati alcuni atleti del club e costoro hanno ricevuto altresì il riconoscimento appunto federale di “atleti di alto livello”.