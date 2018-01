Scherma, Tommaso Aiello di bronzo nel fioretto a Verona

La Spezia - Si sono svolte ieri a Zevio (VR) le qualificazioni zona nord di fioretto per accedere alla seconda prova Open nazionale, 162 gli iscritti alla prova di fioretto maschile tra i quali gli atleti del Circolo Scherma La Spezia Aiello Tommaso (classe 1999), Fiorentini Leonardo e Caruso Edorado (2000), Caruso Emanuele (2002) e il piu’ piccolo Andrea Lazzurri (2003) al suo primo anno di gare tra i “grandi”, seguiti dalla Maestra Bernieri Federica. Dopo la fase a gironi quattro dei nostri cinque atleti sono riusciti ad accedere al tabellone di eliminazione diretta, il solo Lazzurri non e’ riuscito a passare il taglio del 30% previsto pagando dazio all’inesperienza nella categoria.

La classifica provvisoria dopo la fase a gironi vedeva Fiorentini Leonardo 11esimo dopo aver fatto tutte vittorie nel girone, Aiello Tommaso 20esimo con 5 vittorie e una sconfitta, Caruso Emanuele 64esimo con 3 vittorie e 2 sconfitte e Caruso Edoardo 114esimo con 2 vittorie e 4 sconfitte.



Gli assalti per il tabellone dei 64 vedono Aiello, Fiorentini, Caruso Emanuele vincitori sui rispettivi avversari, mentre Caruso Edoardo viene sconfitto dal torinese Trinx. Continua la corsa di Aiello e Fiorentini nel tabellone dei 32 mentre Caruso Emanuele viene battuto dal trevigiano Bonato primo dopo la fase a gironi. Fiorentini vince l’assalto successivo e viene sconfitto dal milanese Bertolazzi (terzo poi nella classifica finale) per entrare nei quarti di finale. Aiello invece riesce ad accedere alla semifinale battendo prima il padovano Castiglioni 15-11, poi il torinese D’Amato 15-9 ed infine l’atleta di Montebelluna Lorenzon per 15-14, la semifinale riproponeva la sfida dell’anno scorso Aiello vs Franco, il portacolori delle Fiamme oro classe 1993 ne esce vittorioso per 15-7 vincendo poi anche la finale.

Classifica finale: 1o Franco Piero (Fiamme Oro), 2o Stella Alberto (Udinese Scherma) 3o Aiello Tommaso (Circolo scherma La Spezia), 3o Bertolazzi Alessandro (Mangiarotti Milano), 11o Fiorentini Leonardo, 51o Caruso Emanuele, 114o Caruso edoardo e 136o Lazzurri Andrea



Grande soddisfazione per l’intero Circolo Scherma La Spezia che avra’ l’onore di essere rappresentato alla seconda prova OPEN assoluti prevista a Caorle dal 9 all’11 marzo da Aiello Tommaso e Fiorentini Leonardo. I prossimi appuntamenti per gli atleti del Circolo Scherma La Spezia saranno la prova a squadre a Roma di fioretto under 14 e il circuito Europeo U23 sempre a Roma per il quale la Federazione Italiana Scherma ha autorizzato la partecipazione ad Aiello Tommaso, Fiorentini Leonardo e Cardosi Elena.