Scelte obbligate per Italiano, Inzaghi punta su Lapadula

La Spezia - La lunga lista degli assenti impone scelte di formazione quasi obbligate a Vincenzo Italiano che questa sera al 'Vigorito' di Benevento proverà comunque a riproporre il gioco che domenica scorsa per un'ora ha portato lo Spezia a giocare alla pari con la Juventus. Quella di oggi sarà una partita da disputare a viso aperto contro una diretta concorrente che gli aquilotti affronteranno anche senza Farias e Maggiore, rimasti fuori per problemi muscolari dalla lista dei convocati.

Davanti a Provedel dovrebbero quindi schierarsi Ferrer, Chabot, Dell'Orco e Bastoni, con Marchizza e Ismajli in panchina non ancora al meglio. In mezzo, al fianco di Ricci, agiranno Deiola e Pobega che contro la Juve ha trovato il primo gol in A. Poche le alternative infine nel reparto offensivo dove Piccoli rappresenterà l'unico cambio al trio Agudelo, Nzola, Gyasi che partirà dal primo minuto.



Sul fronte sannita il peso dell'attacco sarà sulle spalle di Lapadula – appena convocato dal Perù – con Inzaghi che dovrà fare a meno di Caprari squalificato e Iago Falque non al meglio ma potrà comunque contare sull'esperienza di Marco Sau e la rapidità di Insigne. A guidare la difesa davanti a Montipò sarà invece Glik con Caldirola, Letizia e uno fra Foulon e Maggio mentre il centrocampo sarà affidato all'ex Schiattarella che agirà con Dabò e Ionita, con quest'ultimo insidiato da Hetemaj e Viola.