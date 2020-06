Scatto Cittadella, raggiunge il Crotone e lo Spezia è a -2

La Spezia - Si fa sempre più bella la corsa al secondo posto. Il Crotone domina ad Ascoli ma viene fermato sull’1-1, ne approfitta il Cittadella che batte il Perugia e consegue la terza vittoria consecutiva. Le due sono adesso appaiate a 52 punti, con lo Spezia a seguire a 50. Si rianima il Pordenone (2-0 all’Entella), mentre crolla il Frosinone contro il Chievo (2-0). Con la vittoria del Picco, il Pisa incalza adesso la Salernitana titolare dell’ottava posizione (3-3 contro la Cremonese). Ancora polveri bagnate per l’Empoli di Marino (1-1 a Pescara). Nei bassifondi, il Trapani sogna il colpaccio a Cosenza ma si fa rimontare sul 2-2. Il Livorno perde in casa per 0-2 contro il Venezia e adesso la serie C pare solo questione di tempo. Missione compiuta infine per il Benevento che festeggia la promozione in serie A.