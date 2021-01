Scandalo a luci rosse, condannato l'ex aquilotto Luna

La Spezia - Il Tribunale di San Sebastian ha condannato a due anni di carcere l'ex giocatore dello Spezia Antonio Luna e il collega Sergi Enrich per la diffusione di un video porno senza il consenso della terza persona presente nel filmato. I fatti risalgono al 2016 quando entrambi vestivano la maglia del club spagnolo Eibar. Assolto dalle accuse invece Eddy Silvestre, altro loro compagno, accusato di aver messo in Rete il video che gli era stato inviato.

Luna, che era arrivato in maglia bianca nel febbraio 2015 collezionando due sole presenze, non andrà in carcere ma dovrà pagare una multa di centomila euro.