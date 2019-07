La Spezia - Perugia vicinissimo a prendere Pietro Iemmello, tornato al Benevento dopo la stagione non esaltante con il Foggia: è un colpo da novanta per la rinnovata formazione che sarà diretta dall'ex Pescara Oddo. Lo Spezia rischia di veder invece sfumato Gianluca Scamacca, prossimo alla firma con l'Ascoli: il Sassuolo, che ha ovvi buoni rapporti con Angelozzi, ha scelto dunque i bianconeri piceni per mettere in condizione il nazionale under 20 di maturare.