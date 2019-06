Scamacca destinato a rimanere in serie A: anche il Brescia lo vuole

La Spezia - Che Guido Angelozzi nutra una certa stima in Gianluca Scamacca è cosa arcinota, visto che già lo scorso anno, proprio nella parentesi del calciomercato estivo, il dirigente siciliano aveva provato ad averlo in prestito dal Sassuolo. L'allenatore degli emiliani De Zerbi vorrebbe però portarlo in ritiro e valutare la crescita dell'attaccante romano dopo la parentesi non proprio da ricordare in prestito agli olandesi del PEC Zwolle in Eredivisie. Otto presenze nella prima parte del campionato prima che il Sassuolo lo richiami a casa. E' un '99 di belle speranze, non è escluso insomma che sia già tempo di esordio in massima serie. Per scendere di categoria c'è sempre gennaio.