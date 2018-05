Scade l'accordo con Arquati, lo Spezia a caccia dello sponsor

La Spezia - Promette di contenere diverse novità grafiche la maglia da gioco dello Spezia per la stagione 2018/19. Disegnata nello scorso dicembre, il campione della futura casacca bianca è già stato recapitato alla Spezia, corretto e rivisitato, infine ricreato e approvato dagli uffici di Via Melara ed è in questo momento in produzione in Far East. Altrettanto nuovo dovrebbe essere il main sponsor sulla maglia dopo il biennio con la Arquati di Parma, per cui non ci sono al momento avvisaglie di un rinnovo dell'accordo. Spezia Calcio dunque alla caccia di un nuovo partner il cui marchio campeggerà sul petto di Terzi e compagni.