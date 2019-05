Sbagliare non è ammesso, la Cestistica si gioca tutto

Al PalaMariotti gara da vincere, possibilmente con un divario superiore al punto. Coach Corsolini carica le sue ragazze: "Quaranta minuti per farla nostra".

La Spezia - Dentro o fuori. La Crédit Agricole Carispezia domani alle 18 si gioca tutta la propria stagione: al PalaMariotti contro Civitanova Marche la parola d’ordine sarà “vittoria” perché, in assenza di successo, i playoff bianconeri si chiuderebbero anticipatamente. In gara-1 il FE.BA si è aggiudicato 57-56 il primo atto dei due totali. Le spezzine dovranno dunque vincere per forza di cose: in caso di pareggio o sconfitta, avanzerebbe Civitanova, in caso di vittoria bianconera di un solo punto saranno i supplementari a decretare la vincitrice della serie, mentre in caso di successo della Cestistica con margine più ampio di una lunghezza sarà la formazione di casa ad approdare al turno successivo.



“Ci siamo – afferma l’allenatore della CA Carispezia, Marco Corsolini –. Siamo pronti. Siamo contenti dell’andata, siamo stati bravi e abbiamo giocato bene nonostante sapessimo di essere alla seconda trasferta lunga consecutiva e contro un’ottima squadra. Domani ci saranno 40 minuti per vincere. I tanti impegni ravvicinati non ci hanno aiutato, ma siamo riusciti a gestire bene tutto quanto, dal riposo agli allenamenti, fino alla preparazione tattica. A livello agonistico dovremo essere più lucidi nella lettura di alcune situazioni che si presenteranno nel corso della gara. Le ragazze arruolabili sono tutte a disposizione per domani”.



La direzione di gara è stata affidata alla signora Chiara Consonni di Ambivere (BG) e al signor Claudio Berlangieri di Trezzano sul Naviglio (MI). La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della Cestistica Spezzina.