Sassuolo vince trofeo Sportitalia, oggi allenamento al Mapei Football Center

La Spezia - Allenamento mattutino nel giorno di Ferragosto per il Sassuolo di mister De Zerbi che al Mapei Football Center ha lavorato diviso in diversi gruppi impegnati in sedute defaticanti personalizzate. Il programma di oggi per gli emiliani, che domenica alle 20.45 ospitano lo Spezia nel terzo turno della Coppa Italia, prevede un allenamento pomeridiano sempre al centro sportivo neroverde. Sassuolo che aveva vinto mercoledì la quarta edizione della Sportitalia Cup, dopo aver battuto per 1-0 contro il Vicenza e superato la Folgore Caratese ai calci di rigore. Premiato come miglior calciatore del torneo il centrocampista neroverde Junior Traorè.