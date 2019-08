Sassuolo superfavorito, vittoria Spezia paga fino a otto volte la posta giocata

La Spezia - Impegno proibitivo questa sera per gli aquilotti di scena a Reggio Emilia per il terzo turno di Coppa Italia. Al "Mapei Stadium" Terzi e compagni troveranno una squadra di categoria superiore e un caldo certamente padano: si prevedono 29° sul terreno di gioco, aspetto climatico che in questi periodi di preparazione può incidere. Secondo i bookmakers però non ci dovrebbero essere grossi problemi per i ceramisti la cui vittoria è quotata 1,45 mentre il pareggio ha la quota migliore fissata a 4,60 e l'eventuale exploit aquilotto è altino: se davvero lo Spezia riuscisse nell'impresa chi avrà fiducia della squadra di Italiano tanto da puntarci qualcosa sopra, vincerà otto volte la posta giocata.