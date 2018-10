Sarzana corsara, Pro Recco battuta con un super Paulauskas

La Spezia - PRO RECCO-SARZANA BASKET 59–82



PRO RECCO: Ermirio 5, Provatidis 2, Cobianchi 0, Caddeo 8, Canepa 6, Tabacchi 2, Belingheri 2, Acerni 23, Giordano 6, Cipollina 3, Bottino 2, Paterni 0. All. Bertini,.

SARZANA BASKET: Casini 14, Bencaster 1, Fracassini 3, Melegari 4, Pizzanelli 6, Albanesi 0, Ferrari 16, Palac 18, Paulauskas 20; n.e Dell Innocenti. All. Ricci.

Arbitri: De Angelis e Altamura di Genova.

Parziali: 28-18/38-46/49-70



Il Sarzana Basket avvia il proprio campionato di Serie C Silver ligure con un largo successo sulla Pro Recco in quel di Rapallo. Con l’eccezione di capitan Dell’Innocenti, come previsto relegato (da una caviglia tuttora malandata) in panchina a fare “spogliatoio”, tutti i giocatori convocati sono scesi in campo e tutti sono andati in sostanza bene. Nota di merito particolare, secondo coach Gabriele Ricci, per Paulauskas e Pizzanelli. Ma più in generale ecco il commento di un soddisfatto mister “Gabry” la mattina dopo: "Probabilmente abbiamo un po’ tardato a concentrarci a dovere e ciò spiega forse il risultato al passivo del primo quarto, poi tutti hanno preso a girare adeguatamente e alla fine tutto è andato per il meglio, magari encomio speciale per Paulauskas che ha fatto una ventina di punti e una decina di “assist” e per il giovanissimo Pizzanelli; quest’ultimo, ha difeso alla grande, piazzato un paio di “bombe” e alla lunga se l’è cavata pure da play". A seguire gli altri risultati in questa giornata inaugurale: Azimut Vado Ligure-Ardita Juventus Genova 86-58, Ospedaletti-Sestri Levante 59-83, Tigullio S. Margherita-Pegli 63-52 e Tarros Spezia-Aurora Chiavari 90-42. La conseguente classifica è facilmente stilabile. Sabato prossimo 13/10, ore 18.30 al Palabologna sarzanese, esordio interno per i biancoverdi contro l’ Azimut Vado.