Sarzana Basket in trasferta a Chiavari

La Spezia - Il Sarzana Basket giocherà domani a Chiavari, alle ore 18, al Palazzetto dello Sport “Carrino” contro l’ Aurora; coppia d’arbitri tutta genovese composta da Niccolò Metti e Alessandro Mariani.

“L’avversario di sicuro non trascendentale - dicono da Sarzana - speriamo di interrompere la serie di quattro sconfitte consecutive, però intanto mancano: la guiardia/play Alessandro Bencaster che è squalificato per un turno, l’ala-centro Marco Tesconi il quale è in viaggio e il giovanissimo Nicolò Pizzanelli, ala-guardia che ha dei problemi a un polso. Meno male che rientra dalla squalifica capitan Dell’Innocenti, playmaker, inoltre debutta (in questo campionato) la guardia-ala Mario Zucchini”.

A seguire infine gli altri incontri in programma in quella che, in Serie C Silver ligure maschile, è la terza del girone di ritorno in cui spicca lo scontro al vertice fra Tarros e Cus…Azimut Vado Ligure-Ardita Juventus Genova, Follo-Pegli, Tarros La Spezia-Cus Genova e Tigullio Sport Team Santa Margherita-Satri Sam Ospedaletti.



Nella foto da, sinistra, in biancoverde: Ferrari, Tesconi, Somma, Casini e Bardi