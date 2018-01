Sarzana Basket a Santa Margherita, gara piena di insidie

La Spezia - Domenica 28 gennaio, a Santa Margherita Ligure contro il forte Tigullio Sport Team, al Sarzana Basket mancano ancora le giovani ali Piero Santini e Nicolò Pizzanelli (problemi rispettivamente allo scafoide e a un braccio) di cui quest’ultimo dovrebbe però rientrare fra una settimana. Per il resto, squadra al completo, che parte da Battifollo alle quattro circa del pomeriggio. Si gioca alle 18.15 al Palasport locale; arbitrano Gabriele Rigato di Rapallo ed Enrico Scotti di Genova.



L’impegno non è di sicuro dei più agevoli per interrompere la nota serie di sconfitte consecutive, ad ogni modo i biancoverdi hanno dato prova di persistente vitalità nel turno scorso, nell’infuocato derby in casa di fronte alla cocapolista Tarros Spezia. Infine ecco gli altri incontri in quella che, in Serie C Silver ligure, è la 5.a giornata del girone di ritorno e più in generale 14.a: Azimut Vado-Aurora Chiavari, Follo-Cus Genova, Pegli-Satri Sam Ospedaletti e Tarros La Spezia-Ardita Juventus Albaro Ge.