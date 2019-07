Sarà uno Spezia arrembante: "Ma ora un po' di meritato riposo"

La Spezia - Tre giorni per ricaricare le pile. Perché a Sarnano si è lavorato sodo. Vincenzo Italiano e il suo 4-3-3, diverso da quello di Pasquale Marino nei concetti. Non è un ripartire da zero, ma entrare nella testa del nuovo tecnico è lo sforzo di tutti in questo momento. "I ragazzi stanno apprendendo velocemente il calcio che voglio, normale che dobbiamo migliorare ancora rispetto a diverse situazioni, ma c'è tutto il tempo per farlo - dice a chiusura del ritiro - Da sabato inizieremo a preparare le prime sfide davanti al nostro pubblico, sia l'amichevole contro la Sampdoria, nella quale vogliamo dimostrare il nostro valore, sia la partita di Coppa Italia, la prima gara ufficiale della stagione, partita vera per la quale dovremo farci trovare pronti".

Ieri vittoria per 3-0 contro la Fermana, squadra comunque di livello. Uno di quegli avversari contro cui rischi la figuraccia se rischi troppo. E lo Spezia di quest'anno si preannuncia coraggioso." Oggi molto più attenti rispetto alla partita disputata qualche giorno fa contro l'Ascoli, avremmo anche potuto segnare di più, ma nella ripresa il caldo si è fatto sentire e siamo comunque stati bravi a rischiare poco; in oltre quindici giorni nelle Marche abbiamo lavorato bene, ora tre giorni di riposo prima di tornare in campo alla Spezia".