Saponara, mi manda Meluso. "La sua fiducia una spinta ad accettare"

La Spezia - Il direttore tecnico Meluso è semplicemente Mauro per Riccardo Saponara. La scorsa stagione lo prese a gennaio per il suo Lecce e l'impatto fu notevole: 13 partite, due reti e 5 assist. Quest'anno ha pensato subito a lui anche per lo Spezia. "Con Mauro ho un ottimo rapporto, lo stimo molto come direttore sportivo e come persona. Nonostante la retrocessione a Lecce, tra di noi abbiamo fatto un tacito patto di futura collaborazione che abbiamo provato a mantenere nel mercato estivo" ricorda il calciatore.

E' anche uno degli acquisti su cui si giocherà il giudizio del lavoro dell'uomo mercato, che in estate ha dovuto costruire una rosa per la serie A in 19 giorni mentre in inverno ha un mese pieno per apportare eventuali correttivi. "Per varie situazioni non siamo riusciti a portarlo a termine, ma appena si è aperto il mercato si è rifatto sentire. La sua fiducia mi ha spinto a venire allo Spezia, l'accordo si è trovato subito. Conoscono il suo modo di lavorare, mi hanno parlato bene del mister e ho visto giocare la squadra. Non ci ho messo molto a decidere".