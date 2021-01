Saponara in gruppo, lo Spezia parte per Torino. Granata con il 3-5-2

La Spezia - Mattinata di rifinitura prima di inforcare l'autostrada e viaggiare verso Torino, prossima tappa dell'avventura dei ragazzi in maglia bianca in questa annata di massima serie. Ieri a Follo mister Italiano ha lavorato molto sulla parte tattica, conclusa con la consueta intensa partitella. In gruppo anche il neo-acquisto Saponara, mentre Ferrer ha terminato anzitempo la seduta odierna e Nzola prosegue nel lavoro di recupero personalizzato. Il gruppo è stato poi sottoposto al solito ciclo di tamponi anti Covid-19.



Lo Spezia, dopo due vittorie consecutive, è chiamato ad un impegno complicatissimo: vuoi perché il Toro è in una zona di classifica che nulla c'entra con la qualità della sua rosa; vuoi perché si tratta di uno scontro diretto in cui sono soprattutto i granata a giocarsi tantissimo visto che al Grande Torino, la vittoria manca da dieci partite: l'ultimo sorriso il 16 luglio 2020 contro il Genoa, parliamo del campionato scorso.



Al Toro manca, più che a tante piazze, l'apporto dei suoi tifosi: i giocatori hanno sempre avuto la fortuna di poter contare su di loro e il loro calore sembra mancare parecchio a Belotti e compagni. Che sono peraltro chiamati ad un trittico di partite evidentemente decisivo: dopo gli aquilotti, l'impegno di Benevento e lo scontro interno con la Fiorentina: è evidente che Giampaolo si gioca molto, forse tutto. Contro i bianchi è probabile che il tecnico granata dovrebbe opti per il 3-5-2, modulo maggiormente utilizzato nelle ultime partite, preferito al 4-3-1-2.