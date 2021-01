Saponara forse in città già domani, ma Prandelli oggi lo convoca

La Spezia - C'è anche Riccardo Saponara tra i convocati della Fiorentina per la partita contro il Bologna di oggi pomeriggio. Il fantasista, destinato al prestito allo Spezia fino a fine stagione, è stato scelto da Cesare Prandelli tra i 23 che affronteranno il derby dell'Appennino. Difficile sia della partita, ma non si sa mai: "La squadra la saprà domani. Vlahovic è sulla buona strada per crescere così come Kouame. Siamo pronti. Le scelte sulla squadra sono quasi sempre dipendenti dalle situazioni di gioco e dalle caratteristiche dei calciatori. Durante la partita può succedere di ridisegnare la squadra quindi dobbiamo essere pronti ad affrontare le situazioni che ci saranno", ha detto Prandelli alla vigilia. Saponara è atteso forse già domani in serata alla Spezia dopo aver formalizzato il suo passaggio in aquilotto.