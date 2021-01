Saponara doppio ex contro la Samp: "Concedono poco spazio"

La Spezia - "La Liguria è una terra in cui mi sono sempre trovato bene. Ho sempre lavorato in società affermate. Lo Spezia è un club in crescita, rispetto magari a Genoa o Samp, ma credo che sia una realtà con molti margini di miglioramento". Ed è così che Riccardo Saponara lunedì in Spezia-Sampdoria sarà uno dei doppi ex. Potrebbe già esserci una maglia da titolare in serbo per lui, che ammonisce sulla qualità dei blucerchiati. "La Sampdoria è una squadra quadrata, esperta, con un tecnico che va molto sul pratico. Concedono poco spazio e fanno male quando ripartono. Dovremo colmare questo aspetto con la lucidità, senza regalare palloni perché davanti hanno gamba, rapidità e tecnica".