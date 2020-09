Saponara associato allo Spezia, ma difficile collocarlo nel 4-3-3

La Spezia - Lo Spezia su Saponara della Fiorentina. Sarebbe un colpo ad effetto quello per il fantasista, per cui secondo Alfredo Pedullà esisterebbe una specifica richiesta di Mauro Meluso. Il direttore lo ha d'altra parte avuto a Lecce per la seconda metà della scorsa stagione. Da dire però che Saponara è un trequartista puro, di difficile inserimento nello scacchiere di Vincenzo Italiano. In passato Montella l'aveva utilizzato da mezzala, ma si è trattato di qualcosa più di un esperimento. Inoltre l'ingaggio, superiore al milione di euro, è fuori parametro per una neopromossa. Sempre dalla Fiorentina, si fa il nome di un interesse per il giovane Kevin Agudelo.