Saponara ancora a parte, domani rifinitura e partenza per Bergamo

La Spezia - Ancora differenziato per Saponara, Mattiello e Rafael a Follo dove lo Spezia anche oggi ha proseguito la preparazione in vista della trasferta di venerdì sera in casa dell'Atalanta. Ancora out Krapikas con i due giovani portieri della Primavera Pucci e Gavellotti che hanno lavorato con la prima squadra che oggi ha svolto torelli, esercitazioni tecnico-tattiche e una partitella a campo ridotto.

I tamponi effettuati nella giornata di ieri hanno dato esito negativo per l’intero gruppo squadra, nuovi test come da protocollo saranno effettuati nella giornata di domani che sarà caratterizzata dalla rifinitura a Follo e dalla partenza per la Lombardia.