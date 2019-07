San Venerio commemora Luca Caprini, caccia alla B femminile rimandata

La Spezia - Si ferma in extremis il sogno della Serie B per la squadra femminile del Circolo Tennis Spezia, già fresca campione ligure di categoria in C, sconfitta a Trieste dal forte Tennis Club locale al “super tie-break” con un 10-8 in un doppio di spareggio. E dire che le spezzine conducevano due a zero. Complimenti comunque a Costanza Traversi, Camilla Raggi, Francesca Righetti, Ilaria Tendola, Patrizia Fusco, Elena Moroni ed Elisa Simonetti capitanate da Nicolò Righetti, ci riproveranno l’anno prossimo.



Intanto a San Venerio il club ha ricordato con un torneo di doppio, maschile e femminile, del circuito amatoriale nazionale Tpra il suo giovane socio e tennista Luca Caprini recentemente scomparso; al suo compagno di doppio storico, Giuseppe Poletti, per l’occasione il premio di fair-play “Il sorriso di Luca”: consegnato dall’amico del commemorato Marco Tamberi (questi ha inoltre voluto donare a tutti una maglia in ricordo di Caprini) il quale peraltro ha giocato, perdendo solo in finale, con la racchetta del compianto. Un fair-play peraltro imperante nel corso della competizione, dall’intesa al volo sulle palle dubbie, al tempo concesso all’avversario per riprendere fiato e altro ancora. Organizzazione federale a cura del dottor Pieraldo Canessa.



Venendo ai vincitori, tutto straniero il duo che s’è aggiudicato la sezione femminile, composto dalla statunitense Sarah Bratcher e dall’austriaca Ursula Fasching. Mentre sul fronte maschile il successo ha arriso a Daniele Ravenna e Christian Jincko.