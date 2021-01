Samp verso il Picco, in tre fuori dal gruppo

La Spezia - Al termine dell’ultima sessione di lavoro a Bogliasco in vista di Spezia-Samp, mister Claudio Ranieri ha diramato la lista dei 23 calciatori blucerchiati convocati per la sfida del Picco. Tre gli assenti nella Sampdoria: Manolo Gabbiadini, che oggi ha lavorato in palestra; Alex Ferrari, che si è diviso tra palestra e campo; Nik Prelec, che ha svolto un individuale sul campo. Di seguito l’elenco completo.



Portieri: Audero, Letica, Ravaglia.



Difensori: Augello, Bereszynski, Colley, Regini, Rocha, Tonelli, Yoshida.



Centrocampisti: Askildsen, Candreva, Damsgaard, Ekdal, Jankto, Léris, Silva, Thorsby, Verre.



Attaccanti: Balde, La Gumina, Quagliarella, Ramírez.