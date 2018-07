Sambenedettese o Unione Sanremo per guadagnarsi la Spal

Il primo weekend di agosto l'esordio dello Spezia in Coppa Italia.

La Spezia - Sarà una tra Sambenedettese e Unione Sanremo la prima avversaria stagionale dello Spezia di Pasquale Marino. Il sorteggio del tabellone di Coppa Italia si è svolto in serata nella sede milanese della Lega A, pochi minuti dopo l'ufficializzazione dell'esclusione dell'Avellino dalla prossima serie B. Gli irpini hanno tempo tre giorni per fare ricorso, ma intanto la Figc ha potuto quantomeno abbozzare una sorta di organico per la prossima stagione, abbastanza da dare il via al sorteggio già rinviato rispetto all'orario previsto delle 15. i



Lo Spezia entrerà in scena nel secondo turno, previsto per domenica 5 agosto. Come è spesso capitato in questi anni, la data coincide con quella in cui si svolge il Palio del Golfo che porta migliaia di persone ad affollare il centro storico e il fronte a mare. Probabile dunque si vada a un posticipo al sabato precedente. In caso di passaggio del turno gli aquilotti affronterebbero la Spal a Ferrara e poi una tra Ascoli o Sampdoria (o Viterbese o Rende) e poi più avanti troverebbero il Milan.