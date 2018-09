Salvatore Crisci: "Vi racconto la mia splendida perla sul mar"

La Spezia - La stagione dello Spezia 2017/18 non è del tutto da buttare. I playoff (quasi... sfiorati) non sono arrivati, ma non per questo le 42 partite devono finire nel dimenticatoio. La società del patron Gabriele Volpi ha scelto - quantomeno nel costruire la squadra in estate - di dirottare la stagione sui giovani, affidandosi ad un allena-tore emergente per la Serie B, Fabio Gallo.

Il tecnico di Bollate, dopo l’esperienza nella Primavera aquilotta e un anno di Lega pro al Como, è stato 'promos-so' alla prima squadra spezzina.

Partito con l’obiettivo di una tranquilla salvezza, durante la stagione, lo Spezia ha arricchito la rosa con giocatori di altissimo livello: dalla Serie A sono arrivati Mora e Palladino, ma su tutti il campione del mondo 2006 Alberto Gilardi-no. Inoltre, hanno esordito nella cadetteria vari giovani di buona prospettiva, che potrebbero avere maggiore spazio nel prossimo campionato o rappresentare un buon investimento per il prossimo mercato, anche della serie maggiore. Le 376 pagine del libro intitolato “...splendida perla sul mar…“ raccontano dunque una decina di mesi tra alti e bassi. Come sempre, i miei primi ringraziamenti vanno allo Spezia Calcio, che mi ha permesso di accedere alla sala stampa al termine di ogni match casalingo, in modo da ascoltare direttamente le dichiarazioni a caldo dei protagonisti. Esprimo poi la mia gratitudine anche ai giornalisti locali, che col loro aiuto mi hanno fornito quella traccia che mi ha con-sentito di esaminare in modo dettagliato ogni segmento. E per finire, un grazie alla 'penna' nazionale - nonché grande amico - Marco Magi per la supervisione generale e la correzione finale della mia settima opera sul tema.