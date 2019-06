Sale più in alto di tutte, Viola Battistella trionfa in Trentino

Sesto titolo italiano per la spezzina davanti ad un grande pubblico.

La Spezia - A soli 14 anni Viola Battistella ha vinto ieri il campionato italiano di difficoltà under 16 ad Arco di Trento. Nello splendido scenario del climbing Stadium di Arco, la forte arrampicatrice spezzina dell’associazione Blu Verticale Muzzerone al cospetto di un migliaio di spettatori presenti alla finale, vince salendo più in alto di tutte le sue precedenti avversarie conquistando il titolo italiano difficoltà sotto gli applausi scroscianti del pubblico presente. Si tratta del sesto titolo italiano vinto da Viola da quando all’età di 9 anni ha cominciato l'attività agonistica.



Non paga di questo successo, Viola conquista anche la medaglia di argento nella specialità Boulder e nella combinata portandosi a casa quindi ben tre medaglie di ottimo auspicio per i prossimo impegni agonistici tra cui il campionato mondiale giovanile che si svolgerà ad Agosto sempre ad Arco di Trento. Grande soddisfazione per tutto il team di Blu Verticale Muzzerone in modo particolare di Davide Battistella allenatore e presidente dell’associazione stessa ma anche per gli ottimi risultati di altri due forti atleti spezzini Martina Pinza nell’under 18 e Lorenzo Ballocchi nell’under 18.