Sala fuori un mese, Ferrer sulla fascia di Ronaldo

La Spezia - Lo Spezia dei terzini è una lista in continuo aggiornamento. Neanche il tempo di godersi la bella prova di Vignali in Coppa Italia, neanche il tempo di ritrovare Marchizza finalmente pronto a rientrare dopo il Covid. Ieri Vincenzo Italiano ha perso Sala per almeno quattro settimane. Un problema all'adduttore della gamba sinistra lo ha tenuto fuori dall'impegno infrasettimanale, mentre i medici valutavano l'infortunio. Se ne riparla per l'ultima settimana di novembre, tra Atalanta e Cagliari.

Le alternative non mancano, ma quella è una fascia che rischia di diventare il centro dell'attenzione nella partita di domenica contro la Juventus. Cristiano Ronaldo infatti punta ad ottenere un tampone negativo entro le 24 ore prima della sesta giornata, che lo renda disponibile per il Manuzzi. Problemi ad ottenere un rapido via libera dall'ASL di competenza, la Vecchia Signora non rischia di correrne. Così lo scalpitante portoghese tornerebbe dopo il periodo di quarantena, condito da polemiche per le uscite social, per provare ad alzare il morale dei campioni d'Italia e di Andrea Pirlo, che è solito schierarlo alto a sinistra.

Per quella casella in casa Spezia ci sono a disposizione ad oggi proprio Vignali e soprattutto Salva Ferrer. Lo spagnolo ha giocato novanta minuti contro il Cittadella, ma non teme gli impegni ravvicinati vista la sua tempra atletica. Si candida quindi a ritrovare una maglia da titolare dopo aver deluso nei minuti che gli sono stati concessi a Parma. Il quartetto arretrato sarà completato da Terzi, Chabot e Marchizza secondo l'ipotesi più accreditata a metà settimana.