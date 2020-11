Sacchi racconta il calcio ai francesi: "In Italia la rivoluzione delle piccole che giocano. Come fa lo Spezia"

La Spezia - E' davvero sacchiano il pressing di Vincenzo Italiano. Il tecnico aquilotto viene riconosciuto dal maestro del calcio offensivo italiano come uno di quelli che sta provando a far giocare a calcio la propria squadra. L'occasione è un'intervista a Eurosport Francia, riportata da TMW, in cui Arrigo Sacchi cita proprio lo Spezia tra le squadre che lo hanno colpito: "Lo spettacolo è dove c'è intrattenimento, e poi puoi anche perdere se l'altra squadra è migliore della tua. Vedo altre squadre (oltre l'Atalanta, ndr), anche piccole, che cercano di giocare a palla. Penso in particolare al Crotone, all'Hellas Verona o allo Spezia. È la rivoluzione delle piccole squadre".

Tanti gli spunti offerti da uno che di rivoluzioni se ne intende. "Non volevo giocatori con valori contrari a uno sport di squadra, come l'eccesso di individualismo, la gelosia o anche l'avidità. Penso che anche il mondo si stia muovendo in quella direzione. Oggi, il pubblico va allo stadio e può giudicare una vittoria. Se è inutile, rimarrà nei libri ma mai nei cuori e nelle menti delle persone. [...] Un club come la Juventus ripete sempre che vincere è l'unica cosa che conta. Volendo vincere a tutti i costi, rinnega tutti i valori della vita. Questo non ha permesso, in parte, al nostro calcio di evolversi. Io parlo di merito, di bellezza, di emozione, spettacolo e armonia. L’ottimismo non è vivere nel passato, ma nel futuro".