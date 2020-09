Sabato la prima amichevole "estiva" contro la Pistoiese

La Spezia - Sabato 19 settembre, alle 17.30, al Picco. Lo Spezia torna a giocare una partita, seppure solo amichevole, per prepararsi all'esordio in campionato. Avversaria la Pistoiese di Alessandro Cesarini, formazione che prenderà parte al campionato di serie C L'incontro si svolgerà rigorosamente a porte chiuse come da protocollo anti Covid-19. "Si invitano i sostenitori aquilotti ad evitare qualsiasi tipo di assembramento nei pressi dello stadio "Alberto Picco", nel pieno rispetto delle ordinanze emanate dalle autorità competenti ed in osservanza allo stato di emergenza che sta vivendo la provincia spezzina", la raccomandazione del club.