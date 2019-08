Sabato inizia l'avventura, l'ultima prima gioiosa sette anni fa

La Spezia - Il gol di Bentivoglio alla fine del primo tempo decise l'ultimo esordio aquilotto in campionato. Un anno fa a Venezia l'allora squadra di Pasquale Marino fece una delle partite più scialbe della sua stagione con rare chance, centrocampo sotto-ritmo, difensori surclassati dai giovani lagunari. E' solo l'ultimo di una serie di esordi negativi per gli aquilotti che cercheranno di fermare questa emoraggia di punti iniziali che continua ormai dal 2012, quando lo Spezia di Volpi si affacciò per la prima volta al campionato cadetto. Nessuno Spezia dopo quello di Sansovini è in stato in grado di prendersi tre punti nella giornata che dà il via al torneo. Il 28 agosto 2017 non ebbe problemi il Palermo a sbarazzarsi del primo undici targato Fabio Gallo: il 2-0 all'inglese portò la firma di Trajkovski e Nestorovski. Nel passato altre sconfitte, decisamente più rocambolesche come il 4-3 del 2015 patito in casa del Bari dopo un'ora di dominio e perdendo la partita nell'ultimo spicchio di gara. Non andò meglio l'anno precedente, sempre con Nenad Bjelica in panca alla sua prima partita da tecnico in un campionato italiana: al Franco Ossola di Varese finì male con successo dei padroni di casa per 2-1 in virtù dei gol di Corti, pareggiato da Catellani, e soprattutto del contestato rigore firmato da Falcone. Una sconfitta immeritata contro una formazione mediocre ma quello fu uno dei pochi Spezia non all'altezza di quel torneo da record.



I precedenti dell'era Volpi e il passato più lontano. Negli ultimi tredici anni lo Spezia ha perso cinque volte in altrettante gare d'esordio, divise peraltro in quattro diverse categorie. Sei annate fa, era il 24 agosto, il Cittadella di Foscarini impose lo 0-0 ad Ebagua e compagni che senza un regista faticarono a fare gioco, impensierendo Di Gennaro con tre occasioni d'oro nel finale di partita. Ad ogni modo, parlando di 'prime volte', l''ultimo ko prima di quello di Varese e Bari risale alla stagione 2007-08, sul "maledetto" campo dell'Albinoleffe: 3-2 per i padroni di casa dopo l'illusione del doppio vantaggio regalato da Manzoni e Guidetti nei primi minuti. E allora per ritrovare una prima assoluta dove lo Spezia ha lasciato sul proprio campo la vittoria agli avversari bisogna tornare ancora più indietro: campionato di serie C1 1996-97, alla prima giornata il Siena di Corrado Orrico sbanca il "Picco" con un 2-0 siglato da Bortoluzzi e Puccinelli. Da quel momento in poi solo pareggi e vittorie. Il 25 agosto 2012 furono tre punti pieni di speranza e forza: 2-1 al Vicenza con gol in apertura di Sansovini, pareggio veneto di Giacomelli al 72' e gol-partita ancora del capitano al minuto 92. L'anno precedente, quello del triplete, lo Spezia esordisce ancora fra le mura amiche: ma la carrozzata di Gustinetti sbatte contro il modesto Andria che strappa lo 0-0 all'Alberto Picco. Prima ancora fu 1-1 in posticipo con l'Alessandria, grazie al gol di Nunzio Lazzaro, subentrato a partita iniziata.



Vediamo nello schema il computo degli esordi anno per anno da 1999 all'ultima annata.



5 settembre 1999 - Serie C2 -

Spezia-Castelnuovo Garfagnana 4-1

Carlet 37' 41' 50', Venturelli 57', Sangunetti 89'



3 settembre 2000 - Serie C1 -

Lumezzane-Spezia 0-0



2 settembre 2001 - Serie C1 -

Spezia-Monza 2-0

50' e 56' Pisano



1° settembre 2002 - Serie C1 -

Treviso-Spezia 2-0

17' Ganci, 23' Bellotto



31 agosto 2003 - Serie C1 -

Spezia-Lumezzane 0-0



12 settembre 2004 - Serie C1 -

Torres-Spezia 0-1

71' Guidetti



28 agosto 2005 - Serie C1 -

Pro Patria-Spezia 1-1

28' Temelin, 51'rig. Guidetti



11 settembre 2006 - Serie B -

Spezia-Cesena 1-1

74' Dionigi, 82' Pestrin



25 agosto 2007 - Serie B -

Albinoleffe - Spezia 3-2

2' Manzoni, 10' Guidetti; 23' Cellini (rig.), 55' Cellini (rig.), 59' Cristiano



Domenica 14 settembre 2008 - Serie D -

Savona-Spezia 0-1

2' Di Paola



Domenica 23 agosto 2009 - Seconda Divisione -

Spezia-Pro Sesto 1-0

63' Lazzaro



Lunedì 23 agosto 2010 - Prima Divisione -

Spezia-Alessandria 1-1

19'pt Artico; 66' Lazzaro



Domenica 4 settembre 2011 - Prima Divisione -

Spezia-Andria 0-0



Sabato 25 agosto 2012 - Serie B -

Spezia-Vicenza 2-1

4' Ssnsovini, 72' Giacomelli, 92' Sansovini



Sabato 24 agosto 2013 - Serie B -

Spezia-Cittadella 0-0



Sabato 30 agosto 2014 - Serie B -

Varese-Spezia 2-1

21'st Corti, 29'st Catellani, 31'st rig. Falcone



Sabato 6 settembre 2015 - Serie B -

Bari-Spezia 4-3

18', 22' De Luca; 33' De las Cuevas, 40'pt rig. Catellani, 5'st Nenè, 12'st, 33'st Maniero



Venerdì 26 agosto 2016 - Serie B -

Spezia-Salernitana 1-1

20' pt Rosina (Sa), 35' st Nene' (Sp).



28 agosto 2017 - Serie B -

Palermo-Spezia 2-0

10' A. Trajkovski, I. 53' Nestorovski



25 agosto 2018 - Serie B -

Venezia-Spezia 1-0

47' Bentivoglio