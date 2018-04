RITMI ANCORA PIU’ BASSI, TRE CAMBI IN FILA PER GALLO

La salvezza matematica è a una vittoria di distanza, da trovare al più presto. Arriva la Cremonese di Mandorlini, Gallo ritrova Mora e Gilardino e sposta Terzi sulla destra per sostituire De Col.

La Spezia - SPEZIA-CREMONESE 0-0



SPEZIA (3-4-1-2)

Manfredini; Terzi, Masi (34’st Augello), Giani, Lopez; Pessina (23’st Maggiore), Juande, Mora; De Francesco; Gilardino (26’st Granoche), Marilungo. A disp. Di Gennaro, Capelli, Ceccaroni, Bolzoni, Corbo, Ammari, Mulattieri, Forte.

All. Fabio Gallo



CREMONESE (4-3-3)

Ujkani; Cinaglia, Canini, Marconi, Renzetti; Arini, Pesce, Cinelli (36’st Cavion); Macek (40’st Garcia Tena), Gomez (1’st Scappini), Castrovilli. A disp. Ravaglia, D’Avino, Sbrissa, Perrulli, Brighenti, Camara. All. Andrea Mandorlini



Arbitro: Riccardo Ros di Pordenone

Assistenti: Marco Scatrigli di Arezzo e Vincenzo Soricaro di Barletta

Quarto ufficiale: Fabio Piscopo di Imperia



Angoli: 3-2

Ammoniti: Cinaglia, Terzi, Pesce, Canini, Masi



Spettatori: 5.620 (di cui 4.200 abbonati)

Incasso: 11.613 euro



Pre partita.

Terzultima in casa per lo Spezia 2017/18, reduce da due sconfitte contro Brescia e Pescara. Bianchi che hanno dato l’impressione di aver già tirato i remi in barca all’Adriatico: troppo lontani i play-off, a debita distanza i play-out. Motivazioni allora da trovare nell’obbligo di chiudere al meglio davanti al proprio pubblico. Con una vittoria gli aquilotti sarebbero salvi.

Rientra Mora dalla squalifica, rientra Gilardino che sembra aver recuperato dai problemi muscolari delle ultime settimane. Manca De Col, squalificato, e Gallo inventa un centrale da terzino: sarà Terzi oppure Masi. Confermato De Francesco, la nota lieta di un periodo buio.



PRIMO TEMPO.

Va Terzi a fare il terzino destro, lasciando a Masi il ruolo di centrale accanto a Giani. E’ questo il correttivo che Fabio Gallo inventa per sopperire alla mancanza di De Col squalificato. Applausi per Mandorlini che si accomoda in panchina da avversario, mentre da entrambe le curve provengono inviti a mettercela tutta; sono circa 380 i tifosi arrivati dalla Lombardia.

I primi dieci minuti scorrono con solo due cross di Lopez troppo sul portiere da registrare. Grande prudenza in campo per le convalescenti, ma basta un primo affondo degli ospiti perché lo Spezia vada in crisi. Palla che rimane pericolosamente al limite dell’area senza che i bianchi riescano ad uscire palla al piede o anche solo a rilanciare. Alla fine arriva un angolo che non porta ad alcunché.



Spezia pasticcio, Cinelli dritto a ‘Mai dire gol...’.

Ma è un segnale: Pessina perde un pallone in mezzo, Mace sale e conquista un altro angolo. Dallo sviluppo la palla arriva in area dove Manfredini è costretto alla respinta corta, sul pallone si avventa Arini che viene murato da Giani ma il pallone è ancora lì dove Cinelli a porta vuota e a circa due metri dal bersaglio manda in curva.



Niente Spezia, proteste della Cremonese.

Alla mezz’ora lo Spezia non ha ancora fatto vedere nulla. La Cremonese da parte sua non offre molto di più, tranne una progressione sulla sinistra di Castrovilli che obbliga Terzi alla rincorsa, al tackle e al cartellino giallo. Esce un’altra azione d’attacco per gli ospiti, con Macek che prova a concludere di piede dopo che il pallone era rimasto lì: respinta in qualche modo della difesa e proteste per un eventuale fallo di mano. Ros fa segno di no.



Marilungo solo e senza meta, non c’è altro.

Il meglio dello Spezia arriva a trenta secondi dal 45esimo, quando Marilungo si impenna come un mustang sulla via di mezzo della difesa cremonese e vince almeno tre rimpalli prima che la sfera finisca a De Francesco al limite. Tiro di destro secco, ma rimpallato al limite dove Lopez recupera e spedisce bene in mezzo all’area. Marconi di testa allontana i pensieri. Non c’è altro prima del duplice fischio.



SECONDO TEMPO.

Mandorlini lascia Gomez in panchina e sceglie Scappini. Si ricomincia come era finito il primo tempo, con Marilungo dritto per dritto che ignora Gilardino tutto solo e guadagna un calcio di punizione dai venti metri. Va De Francesco con il suo destro ma il pallone è alto di circa un metro. Lo Spezia prova a metterci un po’ più di brio, trovando un paio di cross in mezzo che arrivano all’obiettivo.



Errori su errori, trame confuse da ambo le parti

Incredibile la serie di errori uno dietro l’altro che per un buon minuto e mezzo imbastiscono entrambe le squadre. Quasi una coreografia di passaggi troppo corti o troppo avventati che fanno stazionare il pallone in mezzo al campo. Segno di quanto poco lucidi siano i ventidue in campo e di quanto imprevedibile possa essere questo finale di partita.



Gallo cambia in serie

Fuori Pessina e dentro Maggiore, fuori Gilardino e tocca a Granoche. Forze fresche insomma, diverso è il caso di Masi che si tocca dietro la coscia destra e chiede il cambio. Entra Augello che va a fare il terzino destro, con Terzi che torna nel suo ruolo di centrale. Mancano una quindicina di minuti alla fine, nessuna delle due squadre sembra voler premere sull’acceleratore. Continuano a non mancare gli errori, anche banali, e se possibili i ritmi si siedono ulteriormente.