SPEZIA-PRO PATRIA, CHI VINCE VA AL "MAPEI"

La Spezia - SPEZIA-PRO PATRIA



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos; Bartolomei, Ricci M., Mora; Ricci F., Gudjohnsen, Gyasi. A disp. Desjardins, Barone, Acampora, Marchizza, Delano, Galabinov, Awua, Bastoni, Maggiore, Benedetti, Erlic, Buffonge. All. Vincenzo Italiano.



PRO PATRIA (3-5-2)

Tornaghi; Battistini, Lombardini, Boffelli; Spizzichino, Fietta, Galli, Bertoni, Pedone; Defendi, Parker. A disp. Angelina, Marcone, Molnar, Palesi, Brignoli, Mastroianni, Cottarelli, Gholdi, Molinari, Ferri. All. Ivan Javorcic.



Arbitro: Simone Sozza di Seregno

Collaboratori: Edoardo Raspollini di Livorno e Andrea Zingarelli di Siena

Iv Uomo: Davide Ghersini



PRE-PARTITA

17.45 - Sotto un cielo perfettamente azzurro e un caldo quasi insopportabile, lo Spezia ospita la Pro Patria di Ivan Javorcic ad una settimana dalla sconfitta in amichevole contro la Sampdoria. Fedele al 4-3-3, Vincenzo Italiano vuole una vittoria per passare il turno e conquistare il "Mapei": nel quarto turno chi quest'oggi avrà ragione, andrà a sfidare il Sassuolo di De Zerbi. Due variazioni rispetto al derby: Capradossi e Gyasi nell'undici titolare, in luogo di Marchizza e Delano.