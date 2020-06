SPEZIA-PISA A PORTE CHIUSE: ESORDIO ASSOLUTO PER VITALE

La Spezia - SPEZIA-PISA



SPEZIA <(4-3-3)

Scuffet; Vignali, Capradossi, Erlic, Vitale; Maggiore, Bartolomei, Acampora; Gyasi, Nzola, Ragusa. A disp. Krapikas, Desjardins, Marchizza, Mora, Galabinov, Mastinu, Gudjohnsen, Terzi, Bastoni, Ferrer. All. Vincenzo Italiano



PISA

Gori; Caracciolo, Benedetti, Pisano; Belli, Gucher, Soddimo, Marin; Pinato; Marconi, Vito. A disp. Perrilli, Birindelli, Pompetti, Siega, Moscardelli, Minesso, Meroni, Varnier, Masucci, Ingrosso, De Vitis, Fabbro. All. Luca D'Angelo



Arbitro: Davide Ghersini di Genova

Assistenti: Luigi Rossi di Rovigo e Riccardo Annaloro di Collegno

Iv Uomo: Enrico Maggio di Lodi



PRE-PARTITA

20.12 - E' in queste partite che senti la differenza. E che fai un tuffo nel passato, quando gli spalti di uno Spezia-Pisa al Picco come l'Arena sembravano fumare nell'attesa che si riempiano. Eppure c'è da andare lassù, nell'olimpo della serie B dove mai si era giunti in anni moderni almeno a questo punto del campionato. E' una partita importantissima, nel presente per ragioni di classifica, in passato per la rivalità esplosa soprattutto nei tempi della C degli anni 2000, con l'assenza del folclore, che stride col contesto che serate come queste hanno sempre regalato, anche se in altri tempi si è giocato senza tifo avversario ma mai senza nessuno, salvo i pochissimi presenti di questa sera.



20.24 - I nuvoloni che hanno campeggiato per tutto il giorno sopra il Golfo dei Poeti sembravano aver arrestato la loro corso: la temperatura è più bassa di qualche grado rispetto a 24 ore fa e il clima diventa più godibile per chi entra in campo. Ci sono le magliette personalizzate dai tifosi e consegnate alla società e solo una colonna sonora ad accompagnare le squadre al riscaldamento. E quando la musica si spegne si sentono le voci come in un'amichevole di mezza settimana nella preparazione estiva. L'inizio, a porte chiuse, è a dir poco surreale, insomma.



20.45 - Rispetto alla vittoria di Verona lo Spezia cambia tanto: sei undicesimi sono nuovi di zecca. Vignali per Ferrer, Erlic per Terzi, Acampora per Mora, Nzola per Galabinov, Ragusa per Mastinu e soprattutto Vitale, all'esordio assoluto in campionato, per Marchizza. Sempre fuori i gemelli Ricci, Di Gaudio, Bidaoui (indisposizione nella notte). Il Pisa senza Lisi schiererà il consueto 3-4-1-2 con Marconi e Vido come estremi offensivi. Arbitra la partita il signor Davide Ghersini di Genova. In tribuna il sindaco Pierluigi Peracchini, c'è anche il presidente del Pisa Corrado, il vice-presidente aquilotto Andrea Corradino.