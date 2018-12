SPEZIA BELLO E CORAGGIOSO, MA SEGNA IL PALERMO

Marino contro la capolista deve rinunciare sia a Galabinov che a Okereke. E’ Gyasi a fare il centravanti con Pierini e Vignali ai suoi fianchi. Dentro Giani per Terzi, la fascia di capitano a De Col

La Spezia - SPEZIA-PALERMO 0-0



SPEZIA (4-3-3)

Lamanna; De Col, Capradossi, Giani, Augello; Bartolomei, Ricci, Mora; Vignali, Gyasi, Pierini. A disp. Manfredini, Barone, Crivello, Bachini, De Francesco, Bastoni, Figoli, Acampora, Mastinu, Gudjohnsen.

All. Pasquale Marino



PALERMO (4-4-2)

Brignoli; Salvi, Bellusci, Rjakovic, Aleesami; Falletti, Murawski, Jajalo, Trajkovski; Puscas, Moreo. A disp. Avogadri, Pomini, Rispoli, Accardi, Embalo, Ingegneri, Chochev, Fiordilino, Szyminski, Pirrello, Haas, Cannavò.

All. Roberto Stellone



Arbitro: Riccardo Ros (Pordenone)

Assistenti: Marco Chiocchi (Foligno), Daniele Marchi (Bologna)

Quarto ufficiale: Francesco Meraviglia (Pistoia)



Pre partita

Allo Spezia serve una vittoria contro il Palermo questa sera per festeggiare il Natale in zona play-off. I risultati pomeridiani tengono lì a portata di mano il Perugia che pareggia contro il Cittadella mentre il Venezia cade contro il Cosenza e rimane alle spalle. Non sarà impresa facile fare tre punti contro la corazzata di Stellone, che si presenta da prima in classifica e con dieci risultati utili consecutivi alle spalle. Tanto più che Marino deve rinunciare a Okereke, Galabinov, Crimi, Terzi e Maggiore in un colpo solo. Si inventa dunque Gyasi centravanti e Vignali ala destra, con De Col che torna terzino e si prende anche la fascia di capitano.



PRIMO TEMPO

“Sostegno a oltranza” è il motto che questa sera la Curva Ferrovia fa suo con la coreografia di inizio partita. Servirà davvero la spinta del pubblico per sopraffare la capolista Palermo, mai sconfitta da quando Stellone è arrivato in panchina. Lo Spezia assorbe la carica dei tifosi e dopo 50 secondi De Col può crossare in area con Gyasi che viene anticipato di un soffio al limite dell’area piccola.

E’ con l’agonismo che gli aquilotti proveranno a mettere in difficoltà i siciliani che dalla loro hanno qualità superiori, come dimostrato dall’azione che porta al tiro Jajalo al settimo minuto: velo di Falletti a centrocampo, dribbling del croato che tira di sinistro con forza ma trova Lamanna pronto.



Che azione! Ma Gyasi spreca...

Azione splendida quella che frutta la prima azione da gol limpida della partita. Lo Spezia amministra dalla difesa, Mil centrocampo porta il pallone da sinistra a destra, Bartolomei trova De Col in area e il terzino di testa mette Gyasi davanti a Brignoli. Il ghanese però tocca debolmente a un metro dalla porta, vanificando. Sono passati quindici minuti di gioco e non c’è ancora stato un singolo fallo, la partita è bella e di alto livello.

Soprattutto grazie ai bianchi che confezionano una seconda palla gol con Augello dalla sinistra che questa volta sceglie di fintare il cross e di scaricare su Mora che invece centra il cuore dell’area con un suggerimento teso il giusto che Bartolomei colpisce angolando ma senza poter dare forza. Brignoli si allunga e para. Poco prima Lamanna si era fatto trovare pronto a sua volta quando Moreo si era inventato una giravolta dal limite che aveva mandato fuori tempo Giani: tiro centrale parato di piede.



Il Palermo esce dal guscio e segna subito

Prende coraggio il Palermo dopo il ventesimo e segna con un’azione già vista pochi minuti prima. Velo di Falletti che lascia a Moreo, che si gira e premia di nuovo l’inserimento dell’uruguaiano che si trova a questo punto a tu per tu con Lamanna e lo batte con un pallonetto preciso.