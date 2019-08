SPEZIA A TESTA ALTISSIMA, MA PASSA IL SASSUOLO

La Spezia - SASSUOLO - SPEZIA 1 - 0

Marcatori: 9' P.t. Traorè



SASSUOLO (4-3-3)

Consigli; Toljan, Ferrari, Gravillon, Rogerio; Traorè (46' S.t. Brignola), Obiang, Locatelli (31' S.t. Bourabia); Berardi, Caputo, Boga (40' S.t. Raspadori). A disp.: Pegolo, Russo, Goldaniga, Adjapong, Peluso, Tripaldelli, Mazzitelli, Kolaj. All. Roberto De Zerbi



SPEZIA (4-3-3)

Krapikas; Vignali, Terzi, Capradossi, Bastoni; Bartolomei (41' S.t. Galabinov), Ricci M., Mora (30' S.t. Maggiore); Ricci F., Gyasi, Delano (16' S.t. Buffonge). A disp. Desjardins, Barone, Ramos, Marchizza, Awua, Gudjohnsen, Ferrer, Benedetti, Erlic. All. Vincenzo Italiano.



Arbitro: Sig. Abisso (Palermo)

Assisstenti: Sig. Preti (Mantova) - Sig. Tegoni (Milano)

Quarto Uomo: Sig. Prontera (Bologna)

Recuperi: 0' (Pt), 4' (St)

Ammoniti: F. Ricci (SP), Gravillon (SA), Obiang (SA)



PRE-PARTITA

Dopo aver eliminato agevolmente la Pro Patria lo Spezia si presenta al "Mapei Stadium" per affrontare i padroni di casa del Sassuolo in quella che, almeno sulla carta, si presenta come una sfida improba e tutta in salita.

Per il Quarto Turno di Coppa Italia mister Italiano si affida ancora una volta al suo amato 4-3-3, ma rispetto alla Pro Patria effettua due cambiamenti sull'undici iniziale. Sulla corsia difensiva di sinistra ecco infatti la maglia da titolare per Bastoni, mentre in attacco parte dal 1' minuto Delano che ha convinto al suo ingresso in campo contro l'undici di Javorcic la scorsa settimana. In panchina prima convocazione per il neo acquisto Ferrer.

Si schiera a specchio del collega anche De Zerbi con l'ex empolese Caputo riferimento centrale del tridente con Berardi e Boga ai suoi lati. In mediana spicca il giovane e promettente Traorè, mentre in difesa corsia di destra presidiata dall'ex Borussia Dortmund Toljan.



PRIMO TEMPO

Inizio di gara subito scoppiettante a Reggio Emilia. Lo Spezia ci prova due volte in ripartenza nei primi 5' minuti di gioco: nella prima occasione Mora viene rimontato da Traorè, nella seconda nessuno riesce a sfruttare l'interessante centro basso di F. Ricci. I nero verdi non stanno a guardare e Traorè testa subito i riflessi di Kaprikas il quale si distende a sinistra e blocca. La squadra di De Zerbi aumenta i giri al motore: tacco smarcante di Boga per Rogerio che centra per i compagni, ma prima Capradossi e poi Bartolomei allontanano.



La sblocca Traorè: Sassuolo avanti

Un minuto prima del decimo mette la testa avanti la formazione padrona di casa quando l'ex Empoli in diagonale su perfetto servizio di Berardi supera imparabilmente Kaprikas. Sulle ali dell'entusiasmo il Sassuolo sfiora il raddoppio al 20' quando capitan Berardi scarica il sinistro a conclusione di un'azione di ripartenza trovando la respinta del portierone lituano, sul pallone prova ad avventarsi Caputo, ma la difesa aquilotta allontana il pericolo. Un giro di lancette e Gravillon alza la mira su piazzato di Locatelli. Le ripartenze del Sassuolo sono sempre temibili, ma lo Spezia ci prova trovando il primo corner del match quando Gravillon anticipa in corner il lanciato Gyasi su perfetto servizio di Bartolomei. Dalla bandierina Terzi di testa prolunga la traiettoria del pallone, ma nessun compagno riesce a deviare la sfera con il Sassuolo che libera l'area.



Lo Spezia prende campo, Delano ad un passo dal pari

Fase centrale della prima frazione in cui la squadra di Italiano si fa più propositiva. Federico Ricci smarca Mora lanciandolo in campo aperto, ma il Direttore di Gara invalida il tutto ravvisando una presunta spinta. Al 37' Bastoni serve Delano che entra in area da sinistra e scodella in mezzo, ma la difesa di casa si rifugia in corner. Poco dopo ancora Bastoni protagonista di un gran recupero in mediana cede a Mora il quale sbaglia i tempi del passaggio a a F. Ricci con il pallone che finisce in fallo laterale. Al 43' vicinissimo ad un pareggio che sarebbe meritato lo Spezia quando Bartolomei centra dalla destra per Delano che gira bene in porta, ma Gravillon sfiora il pallone salvando tutto in calcio d'angolo. E' l'ultima azione degna di nota della prima frazione con le squadre che vanno al riposo senza recupero.



SECONDO TEMPO

Ripresa che si apre con l'ammonizione, prima della partita, per F. Ricci per un fallo su Rogerio. Subito dopo vicinissimo al raddoppio il Sassuolo quando Berardi con una grande conclusione andava a colpire il palo esterno. Lo Spezia reagisce immediatamente: prima F. Ricci serve sul limite Gyasi che non aggancia, subito dopo il fratello M. Ricci chiama alla grande deviazione Consigli con una botta potente. Aquilotti propositivi, ma sui cross di Gyasi prima e Bastoni poi nessun compagno è pronto a ricevere. Italiano decide di giocarsi la carta Buffonge che fa così il suo esordio ufficiale in maglia bianca rilevando Delano. Bravissimo subito dopo Bastoni che chiude in corner una pericolosa iniziativa di Berardi. Dalla bandierina Ferrari impatta di testa, ma Kaprikas è attento.



Lo Spezia alza il ritmo e sfiora due volte il pari

Al 20' Matteo Ricci, complice uno svarione difensivo emiliano, prova a sorprendere Consigli attardato fuori dai pali, ma la sfera si alza di poco sopra la traversa. Il portiere locale si fa perdonare poco dopo con un'uscita provvidenziale e una deviazione in fallo laterale per anticipare Gyasi lanciato verso la porta. Passano cinque minuti e Federico Ricci calcia dalla distanza un pallone carico d'effetto sfiorando il palo lontano. Aquile ancora vicine al pareggio. Subito dopo l'ingresso di Buffonge lo Spezia ha alzato i giri del motore e sfiorato nuovamente un pareggio che adesso sembrerebbe più che meritato. Dentro Maggiore per Mora e primo cambio anche per De Zerbi che prova a rinvigorire i suoi con l'inserimento di Bourabia per Locatelli.



Aquile all'assalto, dentro anche Galabinov

Al 35' M. Ricci ruba palla ad Obiang che lo stende meritandosi il giallo. Il successivo piazzato dello stesso centrocampista aquilotto esce di poco sopra la traversa. A seguire Bastoni, positiva la sua prova, serve Maggiore che controlla e tira, ma la sfera viene murata dai centrali nero verdi. La squadra di Italiano preme e induce all'errore Toljan che "regala" un corner sul quale si accende una mischia, ma l'arbitro interrompe tutto per un presunto fuorigioco di Maggiore. Il tecnico spezzino si gioca anche la carta Galabinov in vece di Bartolomei spostando decisamente in avanti il baricentro dei suoi. Al 43' lo Spezia reclama un rigore per un intervento di Gravillon su Buffonge, ma il Direttore di Gara fa ancora proseguire. Proprio al 90° assist al bacio di F. Ricci per Gyasi che liberato da solo in area di rigore, anche se in posizione defilata, calcia sul fondo. Spezia avanti anche nel recupero: corner conquistato da Vignali e girata di Gyasi allontanata dai difensori di casa che fanno muro davanti a Consigli. Dopo 4' altri minuti cala il sipario sulla sfida del "Mapei Stadium": le Aquile escono a testa altissima dalla Coppa Italia avendo tenuto testa al Sassuolo e, a tratti, avendo giocato anche meglio dei blasonati avversari.