SPEZIA A SPRAZZI, GRANDE EQUILIBRIO

La Spezia - CITTADELLA-SPEZIA 0-0



CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Drudi, Adorni, Benedetti; Vita, Iori, Branca; Gargiulo; Panico, Diaw. A disp. Maniero, Mora, Camigliano, Bussaglia, Rosagia, De Marchi, Vrioni, Pavan, Celar. All. Roberto Venturato.



SPEZIA (4-3-3): Krapikas; Vignali, Capradossi, Terzi, Ramos; Bartolomei, M. Ricci, Mora; F. Ricci, Galabinov, Gyasi. A disp. Scuffet, Barone, Marchizza, Delano, Aqua, Gudjohnsen, Bastoni, Salva Ferrer, Maggiore, Benedetti, Erlic, Buffonge. All. Vincenzo Italiano



Arbitro: Juan Luca Sacchi di Macerata

Assistenti: Salvatore Affatato e Alessio Saccenti

Iv Uomo: Maggio di Lodi.

Ammoniti: Adorni

Recupero: 0'(pt)



PRE-PARTITA.

20.20 - Si riparte proprio da dove si era lasciato. Cambia solo il campo di gioco rispetto all'amaro 17 maggio, giorno in cui lo Spezia abbandonava il sogno playoff proprio per mano di un Cittadella per lo più esemplare nel giocare una partita di grande qualità e sostanza. Veneti che la serie A l'hanno accarezzata davvero, non fosse per l'ultimo atto che premiava il Verona di Pazzini. Ancora Venturato Venturato come allenatore e tanti giovani emergenti, tra cui il cannoniere della Primavera della Roma Celar. In questa partita non ci sarà lo squalificato Proia, uno degli ex, mentre mancheranno per infortunio Frare, D’Urso e Rizzo.



20.30 - Prima in campionato, prima in serie B per Vincenzo Italiano che vuole stupire tutti come fece lo scorso anno alla guida del Trapani. Come da copione porta affidata al lituano Krapikas perché Scuffet è qui da tre giorni. In attacco fiducia a Federico Ricci da una parte e Gyasi dall'altra ma la vera novità rispetto a ciò che si pensava alla vigilia è l'impiego dal primo minuto di Andrej Galabinov. Spezia con un 4-3-3, Cittadella che risponde con un modulo che prevede il rifinitore, dietro le punte: occhio dunque a Gargiulo, giocatore di categoria capace di fare la differenza.



PRIMO TEMPO

Dai match degli anni 0 nel girone A della vecchia serie C1 alle sfide sempre più fitte della serie cadetta in questi anni '10, culminati con il preliminare playoff di maggio, vinto di ragazzi di Venturato con 1-2 che i tifosi dello Spezia non hanno certo dimenticato. Partenza all'insegna del grande ritmo con squadre corte ed aggressive sui portatori di palla e qualche errore di misura che ne è conseguenza diretta. Se Italiano, che vive la partita in modo fisico ed emotivo, ha chiesto allo Spezia di partire forte, non si può dire che il messaggio di Venturato ai suoi sia meno gagliardo. Il Cittadella cerca di giocare palla a terra, sfruttando la velocità dei suoi interpreti, decisamente più veloci di primo passo rispetto ai centrali aquilotti: la puntata di Diaw che si libera con facilità di Capradossi cade al 6': è il primo tiro in porta della gara con Krapikas ha un'incertezza e non riesce a bloccare. A liberare definitivamente ci vuole capitan Terzi. Il Cittadella pressa forte e questo incide sulla capacità di giocare secondo le proprio caratteristiche per Mora e compagni. Dal 10' in poi lo Spezia prende campo e coraggio e s'inizia a vedere la ragnatela di passaggi e i relativi movimenti senza palla su cui Italiano insiste fin dal ritiro: l'idea di un calcio totale sarà il caposaldo principale della filosofia calcistica dell'ex tecnico del Trapani.



Più possesso per il Cittadella, lo Spezia regge i ritmi.

Panico ha movimenti repentini, Vignali lo deve inseguire anche al 17' quando il taglio dentro non è sfruttato a dovere dai suoi compagni con Gargiulo che si impossessa di una palla che se fosse finita a Benedetti poteva aver un'altra pericolosità. La prima scorribanda di Ramos al 22' mostra qualcosa in più del difensore di proprietà del Parma che dovrà lavorare parecchio sulla fase difensiva: buono il dialogo con Gyasi, così come le finte e pure il passante finale che l'attaccante, ormai dentro l'area di rigore, forse non si aspetta di ricevere. Di certo la morsa dei veneti sembra essersi allentata. I bianchi faticano a ripartire velocemente anche perché sugli esterni il Cittadella sembra maggiormente registrato in entrambe le catene: Bartolomei e Mora vengono braccati tanto quanto il regista Matteo Ricci ma sull'errore dell'avversario, compatto ma non impenetrabile, si può costruire qualcosa di concreto.



Sprazzi di Spezia, ma siamo davvero all'inizio.

Poco servito, e perennemente raddoppiato, Andrej Galabinov, difficile trovare gli spazi contro un avversario robusto e consapevole come il Cittadella che ha un Panico con una marcia in più, abile a svariare su tutto il fronte dell'attacco. Per Terzi e Capradossi non c'è praticamente mai la possibilità di costruzioni ragionate, si chiede ai centrocampisti di accendere la luce, magari con qualche cambio di gioco che tolga un po' di scontatezza. Al 41' guarda caso una verticalizzazione varia un po' il tema: Galabinov ha uno stop di petto controllato e, spalle alla porta, serve Ramos a rimorchio che non ha proprio un bell'impatto con la sfera. Di fatto però nell'ultimo quarto d'ora lo Spezia alleggerisce ulteriormente la pressione portando lo 0-0 all'intervallo.