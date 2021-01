SIRIGU ALZA LA SARACINESCA SU GYASI E PICCOLI

La Spezia - TORINO-SPEZIA 0-0



TORINO (3-5-2)

Sirigu; Izzo, Buongiorno, Bremer; Singo, Segre, Lukic, Linetty, Murru; Verdi, Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Rosati, Ujkani, Ansaldi, Lyanco, Rodriguez, Nkoulou, Baselli, Gojak, Zaza. All. Marco Giampaolo.



SPEZIA (4-3-3)

Provedel; Marchizza, Chabot, Terzi, Vignali; Pobega, Agoumè, Maggiore; Farias (19'pt Estevez), Piccoli, Gyasi. A disp. Rafael, Krapikas, Ramos, Ismajli, Deiola, Saponara, Leo Sena, Galabinov, Verde, Agudelo. All. Vincenzo Italiano.



Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Giallatini-Di Iorio

Iv Uomo: Ghersini

Var: Banti; AVar: Bindoni

Ammoniti: Pobega, Buongiorno

Espulso: 7'pt Vignali



IL PRE-PARTITA

17.10 - Torino, vietato sbagliare. Titolo fin troppo facile che riassume in poche parole il clima intorno alla squadra di Marco Giampaolo: una rosa che nulla c'entra con la posizione di classifica che i granata, almeno per ora, stanno occupando. Da qui la necessità di vincere, non soltanto perchè lo Spezia è una diretta concorrente per la salvezza, ma anche perché subito dopo il Toro avrà Benevento e Fiorentina: un trittico di partite da non sbagliare. La squalifica di Rincon apre la strada al giovane Jacopo Segre: sarà nell'undici di partenza così come Izzo e Bremer ai lati di Buongiorno (a sorpresa preferito a Lyanco) nel pacchetto difensivo. In zona nevralgica Linetty e Lukic mentre il partner del 'gallo' Belotti sarà Simone Verdi. Fra i padroni di casa unico gli indisponibili sono Vojvoda e Bonazzoli.



17.16 - Italiano muove il minimo indispensabile: ha visto una squadra viva e fisicamente all'altezza, il resto lo fanno naturalmente i risultati e i punti. Ma i bianchi sanno che quella odierna è una gara proibitiva soprattutto perché l'avversario non può permettersi altri passi falsi. Ecco perchè ci vorrà una squadra garibaldina che si affida al giovane Piccoli al centro dell'attacco: la sua fame e la sua forza fisica saranno sufficienti a non far rimpiangere M'bala Nzola? Italiano ci spera e nell'undici inserisce Maggiore per Estevez. Per il resto conferma lo Spezia che ha battutto la Sampdoria con Galabinov in panchina pronto a ritrovare il campo dopo tre mesi. Match tra le due compagini che hanno subito più reti nei secondi tempi di questo torneo: il Torino 24 (di cui 12 nel quarto d’ora finale di partita) e lo Spezia 22. Lo Spezia è anche la squadra che ha incassato più gol nei primi 15 minuti di gioco di entrambe le frazioni di gioco: rispettivamente sette ed otto.



17.40 - Ai microfoni di Sky le parole di Lukic nel pre-partita: "Non so perché non riusciamo a vincere in casa. Ogni partita dobbiamo dare il massimo, come oggi che è una partita molto importante". Per Emmanuel Gyasi è una gara dal sapore particolare: oggi il ritorno nella città dove ha mosso i primi passi nel calcio. Con i granata l'attaccante dello Spezia era arrivato sino al campionato Primavera: "Prima volta da avversario, per me bellissima partita: sono cresciuto qua ed è bello tornare e fare queste partite. Tante assenze? Il mister ogni partita cerca sempre di coinvolgere tutti, abbiamo giocatori in grado di fare bene e sono sicuro che ci riusciremo anche oggi".



PRIMO TEMPO

Devastato dal dio denaro, dai lustrini e dai diritti televisivi che tanto danno e altrettanto tolgono, basta vederla con la prospettiva di un tifoso di vecchia data, uno che non ha mai dato grande importanze ai trofei e ai campioni. Se il calcio di una volta fosse una partita allora, Torino-Spezia può essere annoverata come una sfida d'altri tempi: due città e due storie sportive diverse, ma tanti incroci dentro e fuori dal campo: i precedenti che scomodano il calcio di una volta, i tanti ex, la partita del 1944, ma anche Cavour, pezzi di città architettonicamente simili. E' un match che conserva quella bellezza d'altri tempi prima che la cronaca prenda il sopravvento e dopo 6' sono già dolori per le maglie bianche: l'intervento scomposto Vignali ai danni di Murru vale un giallo che Fabbri trasforma in rosso un minuto dopo. E' la Var a inasprire una decisione che chiaramente penalizza in modo assoluto i ragazzi di mister Italiano: il fallo è durissimo e se vogliamo piuttosto evitabile ma la decisione lascia perplessi visto che si gioca da qualche manciata di secondi.



In dieci dopo una manciata di secondi, lo Spezia però in campo sta meglio del Toro.

Se già era proibitiva così, almeno sulla carta, diventa quasi impossibile ma lo Spezia, pensando forse a Napoli, prende in mano il possesso della sfera e da lontano ci prova Pobega, che sarà ammonito inspiegabilmente al 17': la sua dai venticinque metri è una conclusione discreta, infatti sfiora il palo e va sul fondo. In superiorità numerica, il Toro prova ad alzare i ritmi trovando tuttavia uno Spezia attento e stretto nei reparti che al 19' può contare su un centrocampista in più, Estevez, che Italiano getta nella mischia, rinunciando a Farias: è una sostituzione comprensibile, troppo importante non andare sotto e per caratteristiche Gyasi fa un lavoro più profondo, utile alla fascia destra che già aveva perso Vignali. Tatticamente è Maggiore l'uomo che si stacca dalla mediana per occupare lo spazio che era del compagno, sorta di terzino aggiunto quando il Toro agisce su quella corsia. I granata, va detto, hanno i loro problemi: il fraseggio degli uomini di Giampolo in verità zoppica e sui queste basi gli aquilotti sembrano poter reggere ma è chiaro che l'espulsione pesa nell'economia di un match lunghissimo dove anche il fattore stanchezza avrà la sua crucialità.



Verdi prova a dare la carica ai suoi, Segre gli va dietro, ricordando il gol che fece ai bianchi con la maglia del Chievo ai playoff di quest'estate ma lo Spezia si mostra fin qui concentrato su ogni pallone e non concede nulla ai padroni di casa: Piccoli difende una palla con la sua fisicità e costringe Buongiorno al giallo. Tutti aspettano un guizzo dei padroni di casa, una giocata che renda tutto più semplice in un pomeriggio fin qui mediocre, ma è Spezia che va vicino al gol e lo fa per due volte nella stessa azione. E' il 34' quando tutta quanta la Torino granata deve dire a Sirigu un doppio grazie: prima ci mette i guantoni sulla fucilata mancina di Gyasi, poi sul tap-in è Piccoli a calciare con un destro ad incrociare forte ma centrale e per il portiere granata non ci sono problemi.