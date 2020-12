SILURO DI ESTEVEZ, IL LEGNO DICE NO!

La Spezia - SPEZIA-LAZIO 0-0



SPEZIA (4-3-3):

Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, Bastoni; Estevez, Ricci, Maggiore; Gyasi, Nzola, Farias. A disp. Krapikas, Rafael, Marchizza, Sala, Mastinu, Bartolomei, Deiola, Erlic, Ismajli, Vignali, Agudelo, Piccoli. All. Vincenzo Italiano



LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Immobile, Pereira. A disp. Strakosha, Armini, Anderson, Correa, Hoedt, Parolo, Escalante, Caicedo, Cataldi, Moro, Akpa Akpro, Fares. All. Simone Inzaghi



Arbitro: Daniele Chiffi di Padova

Assistenti: Damiano di Iorio (Vco), Oresto Muto (Torre Annunziata)

Iv Uomo: Antonio Di Martino di Teramo

Var: Davide Massa di Imperia

Avar: Sergio Ranghetti di Chiari



Pre-PARTITA

14.25 - Spezia-Lazio apre il decimo turno della serie A. Aquile reduci dal pari di Cagliari, Lazio sconfitta a Udine me reduce da una gran prova in quel di Dortmund con la qualificazione alla seconda fase della Champions a portata di mano. Italiano scegne Nzola come prima punta, supportato sulle fasce da Gyasi e Farias: l'argentino vince il ballottaggio con Agudelo mentre a centrocampo viene confermato l'altro argentino Estevez insieme a Ricci e Maggiore, mentre Terzi ed Chabot saranno i centrali davanti a Provedel. Conferme sulle corsie esterne di difesa per Ferrer e Bastoni. La Lazio risponde con Pereira e Immobile in attacco, partono dalla panchina Correa e Caicedo. Marusic e Lazzari sulle fasce, in mezzo ci sono i tre titolarissimi Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto: di fatto quello dei capitolini è il centrocampo titolare. Tra i pali ancora una volta Reina, con Luiz Felipe, Acerbi e Radu a comporre la retroguardia.



14.45 - Nel pre-gara di Spezia-Lazio premiato il capitano dello Spezia, Claudio Terzi: duecentesima partita per lui con la maglia bianca di cui è capitano fin dal primo giorno dal suo arrivo, ai tempi di Nenad Bjelica. Per il difensore centrale di Milano vicino il rinnovo di contratto per un altro anno. Spezia in bianco, Lazio in un'insolita casacca verde fosforescente. Arbitra Daniele Chiffi di Padova. In tribuna anche Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri di Serie A.



PRIMO TEMPO

Ci sono aquile ed aquile, ci mancherebbe. Quelle romane che meravigliano a Dortmund e sentono vicina ma ancora da conquistare la qualificazione alla seconda fase della Champions e quelle liguri, bella sorpresa di questo inizio di serie A e vogliose di iniziare a fare punti anche con le grandi. C'è una differenza di valori individuali nemmeno da mettere in discussione, basta limitarsi alla lettura dei nomi dei centrocampisti; ma è chiaro che lo Spezia proverà a fare lo Spezia, giocando al calcio con quella filosofia che ha stupito tutti nelle prime nove giornate di campionato. E, se è per quello, l'approccio di Ricci e compagni stupisce anche oggi visto che dopo 3' alla prima offensiva corale della squadra di Italiano, Estevez si ritrova la palla sul destro e dai venti metri fa partire un siluro che Reina accarezza quel tanto da cambiarne la traiettoria: legno pieno quello dell'argentino, il settimo complessivo dei bianchi in dieci giornate. Attenzione però perché quando la Lazio attacca fa paura: ecco perché i centrocampisti aquilotti cercano di prendere Luis Alberto appena entra in possesso della sfera, ecco perché Terzi e Chabot preferiscono l'anticipo sui diretti avversari, sapendo che l'esplosività di Immobile e l'imprevedibilità di Pereira vanno arginate sul nascere. Funziona la catena di sinistra: Bastoni premia il movimento senza palla di bella discesa di Farias che scende in velocità sino alla striscia di fondo per poi crossare in area trovando la difesa ospite sulla traiettoria di passaggio. Gigantesco Chabot al 12' per come interviene due volte sul portatore di palla avversario in una situazione che poteva fare male visto che i bianchi giocano come sempre con la linea difensiva altissima.