Run for Children, pronti a correre per beneficenza

La Spezia - Domenica 1° dicembre torna Run For Chíldren, la manifestazione podistica semicompetitiva organizzata dall'associazione Sportiva Dilettantistica "Spezia Marathon Dlf". Un appuntamento sportivo e benefico giunto alla sua sesta edizione, con il patrocinio di Comune della Spezia, Autorità di Sistma Portuale e la collaborazione logistica di Europa Park, Porto Mirabello, Assonautica, il supporto tecnico della Capitaneria di Porto Costa Crociere Foundation, Evolution Sport, Cannottieri velocior Spezia, Mitilicoltori spezzini i Pastai caseificio Esposito, Cantina Sassarini e a Scià. Una gara che servirà a raccogliere fondi che quest'anno andranno a favore della Struttura Complessa di Pediatria e Neonatologia del presidio ospedaliero del Levante Ligure (Ospedale Sant'Andrea) tramite l'associazione Amici della Pediatria. Si tratta di una corsa a piedi di cinque chilometri aperta a tutti, agonisti ed amatori che, anche questa volta alla luce del successo delle passate edizioni, proporrà la 4a "Dog For Children" ovvero una corsa o passeggiata di un chilometro da fare con il proprio amico a quattro zampe.



Il programma e gli obiettivi.

Nelle scorse edizioni la Run For Children ha donato oltre ventiquattro mila euro grazie al contributo di oltre duemila partecipanti e numerosi sponsor. Quest'anno l'obiettivo è superare i 1000 partecipanti e gli oltre 7.000 € donati nell'edizione 2018. Ritrovo alle 8.10 al Terminal di Largo Fiorillo, subito dopo iscrizioni. Alle 9.30 partirà la gara riservata alle categorie Esordienti solo per atleti tesserati (6-11 anni), alle 9.50 termineranno le iscrizioni e alle 10 è prevista la partenza. Alle 10.45 premiazioni, mentre alle 11.15 è prevista l'estrazione biglietti della lotteria.



Per partecipare.

La manifestazione è aperta a tutti: agonisti ed amatori. Per gli agonisti ci si può iscrivere sul portale dedicato al seguente link httgs://www.endu.neUit/events/run-for-children/ mentre per gli amatori e le categorie giovanili bisogna mandare una mail all'indirizzo speziamarathon@gmail.com indicando nome, cognome, data di nascita. Per le categorie giovanili bisogna inviare, oltre ai dati di cui sopra, anche la società di appartenenza e il numero di tessera. Saranno premiati i primi 20 Uomini Assoluti (18-49 anni), le prime 15 Donne Assolute (18-49 anni), i primi 5 Veterani Uomini (50-59 anni), le prime 5 Veterane Donne (50-59 anni), i primi 3 Argento Uomini (60-69 anni), le prime 3 Argento Donne (60-69 anni), i primi 3 Oro Uomini (70 anni e oltre) e le prime 3 Oro Donne (70 anni e oltre). Inoltre saranno premiati anche i primi cinque gruppi più numerosi partecipanti alla ludico motoria. La quota d'iscrizione, a offerta libera consigliata a partire da un minimo di 5€, potrà essere versata il giorno della gara al momento del ritiro del pettorale e del pacco gara o tramite bonifico - Iban IT54A0603010756000035428453 — indicando come causale Run For Children 2019.



