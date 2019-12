Rugby, ultimi impegni prima di Natale per la Ferroviaria

La Spezia - Domenica 22 dicembre (campo Pieroni ore 14.30), ultima gara del girone di andata del campionato di serie C2, la Dr Ferroviara Spezia affronterà i piemontesi del Val Tanaro.

Per gli aquilotti è un test da non prendere assolutamente “sotto gamba”, perché il Val Tanaro a dispetto della attuale posizione in classifica non è assolutamente squadra da sottovalutare. Gli aquilotti dovranno mettercela tutta per vincere e continuare l'incredibile striscia positiva di risultati. Val Tanaro e Spezia si sono affrontate solo due volte in passato durante il campionato 2017-2018 ed in entrambe le occasioni furono i piemontesi a prevalere, a casa loro per 57 a 12 (per gli aquilotti mete di Mazzanti e Kuen) ed al Pieroni per 21 a 12 (per gli aquilotti mete di Paradiso e Buttini).

In questo ultimo fine settimana, fermo il campionato di serie C2, sono invece scese in campo tutte le formazioni giovanili della Dr Ferroviaria.

Sabato nel raggruppamento di Recco sono scese in campo la under 6 allenata da Lucia Vergassola, la under 8 allenata da Paolo Bernardi ed Emilia Grassi e le due under 10 allenate da Enrico Marchioli e Salvatore Del Vecchio. Sempre sabato al Pieroni si è disputata anche la gara del campionato Under 14 tra gli aquilotti e la Pro Recco.

Domenica infine l'under 12 allenata da Filippo Pedinotti e Marco Sturlese ha partecipato al raggruppamento svoltosi a Torre del Lago (LU) e per la Franchigia Under 16 seconda giornata di recupero.

Sabato a Recco in bella evidenza la squadra under 8, alla prima uscita stagionale, impegnata in un quadrangolare con Cus Genova, Superba e Cus Pavia. I ragazzini di Grassi e Bernardi hanno superato 9-0 la Superba e 6-2 il Cus Pavia cedendo solo al fortissimo Cus Genova (6-0). Bene anche la Under 6 che ha affrontato i pari età della Superba mentre le due formazioni under 10 pur perdendo tutte le gare non hanno sfigurato nel confronto con Superba, Cus Genova, Pro Recco e Cus Pavia.

Domenica a Torre del Lago sono scesi in campo gli Under 12 di Pedinotti e Sturlese in un raggruppamento che ha visto la partecipazione di cinque società toscane: Titani Viareggio (presenti con due squadre), Cecina, Rosignano, Bellaria e Pontedera. Gli aquilotti non hanno sfigurato mettendo in carniere una vittoria, due pareggi e tre sconfitte.

Intensa e molto combattuta la gara tra gli under 14 spezzini e recchesi disputatasi al Pieroni. Gli aquilotti in vantaggio sino a cinque minuti dal termine sono stati purtroppo raggiunti e superati dagli ospiti nel finale di gara.

Bella prestazione anche dal fronte franchigia, la Ftgi Ligues 1 Under 16 all’Androne di Recco supera Il Cus P.O. per 67-7, fra i convocati gli aquilotti Bellè, titolare da inizio partita e autore di 2 mete, Rolla e Prosperi scesi in campo con grinta nel parziale del secondo tempo.



Formazione Unde 6: Giovanni Bucca, Edoardo Mantani, Inaki Herenu, Rinaldo Marziantonio, Nicolò Iardella, Penelope Marchesin (all. Lucia Vergassola).



Formazione Under 8: Ashley Marchesin, Alessandro Stretti, Elia Balestri, Pietro Ghio, Pietro Montanari, Giuseppe Sanzio, Riccardo Lattarulo, Samuele Scarpuzzi (all.: Emilia Grassi e Paolo Bernardi).



Formazione Under 10: Di Biasi Lorenzo, Faalalo Lale Manwell, Lazzoni Nicolas, Raggi Giacomo, Stretti Gianluca, Acerbi Irene, DeSantis Fabrizio, Fabbri Carlo, Illiano Massimiliano, Marchioli Samuele, Marziantonio Arianna, Orlando Massimiliano (all.: Enrico Marchioli e Salvatore Del Vecchio)



Formazione Under 12: Lorenzo Cicala, Alessandro Meca, Leonardo Ulivi, Andres Camillo Fiorentini, Domenico Marchini, Tommaso Iani, Ettore Argonauta, Pietro Scaletti, Davide Gottardo, Pietro Barbati, Gregorio Bellè, Randy Vargas Cabrera. (all.: Filippo Pedinotti e Marco Sturlese).



Formazione Under 14: Nestor Gualpa, Lorenzo Becchetti, Giovanni Vergassola, Giacomo Macchio, Leonardo Piscopo, Luca Mordacci, Giovanni Farina, Luca Moroni, Samuele Bocchia, Carlo Alberto Rouby, Federico Moggia, Pietro Bernabei, Nicola Croce, Samuel Sabatini, Andrea Pardi Leonardo Lagomarsini, Davide G.S. Vignali, Ioan A. Dobrota; Damiano Sanfedele, Lorenzo Tonelli, (all. Paolo e Mariano Vergassola).