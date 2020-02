Rugby, tutti i risultati della Ferroviaria

La Spezia - Tre le squadre scese in campo lo scorso fine settimana per la Dr Ferroviaria, società spezzina di rugby. Sabato hanno giocato gli under 12 e gli under 14, domenica i più piccoli della under 6 e le Franchigie Under 16 e 18.



La Under 14 allenata da Paolo Vergassola reduce dalla bella vittoria ottenuta in casa nella precedente settimana con la squadra B delle Province dell'Ovest, ha affrontato in trasferta in un triangolare sia la formazione A che quella B delle Province dell'Ovest. Gli aquilotti hanno dovuto alzare bandiera bianca con la squadra “A” genovese capace di rifilare agli aquilotti ben otto mete senza subire neppure un punto. Gara più combattuta invece quella con le Province dell'Ovest B che però “ha vendicato” il pesante ko subìto la settimana precedente imponendosi per sei mette a tre. Per gli aquilotti a segno Leonardo Piscopo (due mete) e Giovanni Farina.



Molto bene si sono comportati gli under 12 allenati da Filippo Pedinotti che hanno partecipato al raggruppamento di Recco nel corso del quale hanno affrontato: Savona, Province dell'Ovest e Cus Genova. Estremamente positivo il bilancio che ha visto gli aquilotti vincere 7 a 6 con Savona, 11 a 1 con le Province dell'Ovest subendo solo una sconfitta per 8 a 4 con il Cus Genova.



Domenica a Torre del Lago sono scesi in campo i piccolissimi under 6 allenati da Lucia Vergassola. I “pulcini” spezzini nel corso del raggruppamento hanno incontrato i pari età del Rugby Versilia, del Montelupo ed i Titani di Viareggio. Ottimo il risultato ottenuto al termine del torneo che ha visto la under 6 vincere 5 a 4 con il Montelupo, pareggiare 4 a 4 con il Versilia ma perdere di stretta misura (5-3) con i Titani Viareggio.



Formazione Under 14: Federico Moggia, Luca Mordacci, Giovanni Vergassola, Carlo Alberto Rouby, Leonardo Piscopo, Luca Moroni, Andrea Pardi, Damiano Sanfedele, Giovanni Farina, Nestor Gualpa, Adrian Dobrota, Giacomo Macchio, Samuele Giovannazzi, Leonardo Lagomarsini, Samuel Sabatini, Jvon Giarelli, Kevin Greco. Allenatore Paolo Vergassola.



Formazione Under 12: Lorenzo Cicala, Alessandro Meca, Leonardo Ulivi, Pietro Barbati, Domenico Marchini, Tommaso Iani, Ettore Argonauta, Pietro Barbati, Gregorio Bellè, Alessio Berrettieri, Randy Vargas Cabrera, Mattia Mirabito, Andres Camillo Fiorentini, Pietro Scaletti, Davide Gottardo. Allenatore Filippo Pedinotti



Formazione Under 6: Emanuele Berrettieri, Giovanni Bucca, Lorenzo Donati, Nicolò Iardella, Edoardo Mantani, Penelope Marchesin, Francesco Serra. Allenatrice Lucia Vergassola



Domenica positiva anche per le Franchigie Ligues 1 Under 16 e Under 18 che superano rispettivamente i pari età del Rho per 16 a 5 (Under 16) e la compagine degli Embriaci 2 per 5 a 10 (Under 18).

Gli aquilotti convocati per Under 16 Bellè Giovanni, Prosperi Nicolò e Francesco Rolla, per Under 18 Brancaleone Edoardo, Fabbri Cesare e Valentia Francesco, quest’ultimo autore della seconda, bella e decisiva meta.



Classifica Under 16 CUS Milano 10, Ligues/1 punti 8, Rho e Biella punti 0.



Classifica Under 18 San Mauro 13, Rivoli e VII Torino 10, Ligues/1 punti 9, Novara 2, Embriaci/2 punti -3.



Domenica 16 febbraio riprende il campionato di serie C e la Dr Ferroviaria Senior ospiterà al Pieroni, alle ore 14,30 le Tre Rose di Casale Monferrato.

La Franchigia Ligues 1 Under 18 alle ore 14,30 sarà invece impegnata in trasferta col Rivoli Rugby.