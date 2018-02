Rugby, successo spezzino contro Novi

La Spezia - Di fronte al proprio caloroso ed affezionato pubblico come sempre accorso numeroso a sostenere i propri beniamini, gli aquilotti dello Spezia Rugby sfoderano una prestazione maiuscola dominando la gara per almeno sessanta minuti durante i quali hanno costretto i piemontesi del Novi sulla difensiva esprimendo un bel gioco, aggressivo ed efficace negli spazi allargati ed altrettanto performante nel rilancio del gioco dalle fasi statiche dominando sia in mischia ordinata che sulle touche. Nonostante questa evidente superiorità nell'ultimo quarto di gioco gli aquilotti hanno messo a rischio la tanto agognata prima vittoria in campionato, il Novi infatti si è fatto pericolosamente sotto col punteggio arrivando pericolosamente sotto il break. Parte fortissimo lo Spezia che annichilisce la squadra piemontese incapace di opporsi all'arrembante gioco dei ragazzi di Paradiso e Sturlese che prima della fine del primo tempo hanno gia segnato le quattro mete che danno diritto al punto di bonus offensivo. Apre le marcature Kevin Mazzanti cui fa seguito una splendida meta di William Fumera, poi è ancora Mazzanti incontenibile trascinatore del pacchetto di mischia aquilotto a perforare per ben due volte la linea di meta avversaria. Il capitano Gaglione ostacolato dal forte vento non riesce ad incrementare il punteggio dalla piazzola riuscendo a trasformare solo una volta. Sul 22 a 0 quando mancano pochi minuti al termine del primo tempo gli ospiti segnano una meta non trasformata e le squadre vanno al riposo col punteggio di 22 a 5 per gli aquilotti. Nel secondo tempo per almeno una ventina di minuti gli aquilotti, continuano a macinare gioco e senza correre alcun rischio. La voglia di giocare e di andare in meta è più forte della ragione e gli aquilotti rinunciano in almeno tre occasioni ad incrementare il punteggio su calcio di punizione, calci “facili” che l'ottimo Gaglione avrebbe certamente trasformato portando la squadra oltre i trenta punti. Sarà bene in futuro approfittare di ogni occasione per far punti, essere più pragmatici perchè purtroppo nell'ultimo quarto d'ora la gara si è inasprita e i giovani aquilotti complice anche un po di stanchezza hanno lasciato un po di spazio agli ospiti che si sono pericolosamente avvicinati nel punteggio ( 22 /17). Gli aquilotti volevano vincere e convincere ed alla fine hanno centrato entrambi gli obiettivi. Arriva così la prima vittoria in campionato dopo averla solo sfiorata in tante occasioni. Alla fine grande festa e tripudio dei tifosi sugli spalti e dei giocatori in campo che sono stati a lungo applauditi dai propri sostenitori.

Un ringraziamento particolare ai ragazzini delle Under 6,8,10 e 12 della Scuola Rugby Spezia accorsi in massa al campo “pieroni” ad incitare gli aquilotti.



Formazione Spezia: Mazzanti, Pecci, Battezzati ( v.cap.), Pizzolla, Paradiso, Basso, Delsanto, Buttini, Poli, Gaglione (cap.), Bianchini, Fumera, Giacomelli, Mastropietro, Bongi, Sturlese, Kuen, Gambardella, Marchioli, Spinelli, Mele. Allenatori Marco Sturlese e Fabio Paradiso.

Altri risultati: Pro Recco – Le Tre Rose Casale M. 56/33, CUS PO – Lions Tortona 16/22 CUS Genova – Monferrato 54/12 CLASSIFICA: CUS Genova punti 40, Lions Tortona e Recco 33, Monferrato 25, Novi e CUS PO 14, Le Tre Rose 8, R.C. Spezia 5.



Domenica c'è anche stato un bellissimo prologo alla gara dei senior, in scena al “Pieroni” anche il minirugby con il raggruppamento regionale Under 6, 8 e 10. Oltre ai piccoli aquilotti dello Spezia Rugby erano presenti le squadre di Amatori Genova, Tigullio, Busalla e Pro Recco. I “pulcini” Under 6 allenati da Lucia Vergassola hanno impattato tre pari col Tigullio. Gli Under 8 allenato da Enrico Marchioli sono arrivati terzi in classifica superando per 8-7 l'Amatori Genova mentre gli Under 10 di Giuseppe Nista hanno terminato il torneo primi in classifica ed imbattuti. Questi i risultati in dettaglio:

Under 6

RC Spezia - RC Spezia/Tigullio 3-3

Under 8

RC Spezia - Busalla 2-11

Tigullio - Amatori Ge 8-6

Amatori Ge - RC Spezia 7-8

Tigullio - Busalla 3-13

Classifica

1° Busalla

2° Tigullio

3° RC Spezia

4° Amatori Ge

Under 10

Amatori Ge - Pro Recco/Busalla 3-7

RC Spezia - Amatori Ge 14-1

RC Spezia - Pro Recco/Busalla 7-2

Classifica

1° RC Spezia

2° Pro Recco/Busalla

3° Amatori Ge