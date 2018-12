Rugby, solo il punto di bonus per lo Spezia a Tortona. I risultati delle giovanili

La Spezia - Uno Spezia in formazione largamente rimaneggiata ma mai domo esce sconfitto dal comunale di Alluvioni Cambiò per 12 a 5.

La prima frazione di gioco pur mettendo in evidenza una certa superiorità territoriale degli aquilotti, termina 12-0 per il Tortona che segna due mete una delle quali scaturita da un errore dei giocatori spezzini che “si impappinano” su una rimessa laterale a loro favore a cinque metri dalla linea di meta consentendo una facile marcatura ai padroni di casa. Nel secondo tempo lo Spezia accorcia le distanze con una bella meta di William Paradiso ma il forcing finale degli aquilotti non produce risultati e la gara si conclude con un'altra sconfitta, la terza consecutiva per i ragazzi di Fabio Paradiso e Marco Sturlese. Nel corso del match Tortona commette molti falli che l'arbitro sanziona con due cartellini gialli ma lo Spezia non riesce ad approfittarne sbagliando alcuni calci di punizione e non sfruttando alcune favorevolissime touche in attacco soprattutto per l'ostruzionismo e i reiterati falli dei giocatori tortonesi sulle maul avanzanti degli aquilotti. Nel complesso la gara, giocata su un terreno molto pesante con pioggia e clima gelido, è stata abbastanza equilibrata ma ha fatto registrare una indubbia superiorità dei padroni di casa in mischia ordinata mentre in rimessa laterale sono stati gli aquilotti ad essere più performanti. Amaro il commento del tecnico Paradiso:

“Nelle ultime tre gare abbiamo raccolto solo due punti, sicuramente preziosi, perché ci consentono di restare al secondo posto a due sole lunghezze dalla capolista, ma che sono un “misero bottino” se rapportato agli sforzi che i ragazzi hanno fatto sul campo. In particolare nelle ultime due gare a causa di infortuni e indisponibilità di parecchi giocatori siamo scesi in campo con formazioni di emergenza impiegando tanti atleti in ruoli non loro. Nonostante questa difficoltà chi è sceso in campo ha dato il massimo dimostrando grande valore e spirito di sacrificio, su tutti Giuseppe Camerota, Nicolò Mambrin, Alessandro Melani Mattia Sommella ma, purtroppo sia domenica scorsa con la Pro Recco che in questa con il Tortona la squadra non è purtroppo riuscita a “capitalizzare” la gran mole di gioco prodotta, il dominio territoriale ed il possesso palla. Con il Tortona in particolar ci sono mancati il mediano di mischia, uno dei centri titolari e l' estremo mentre in mischia si sono fatte sentire le assenze di Niccolo Buttini, Salvatore Del Vecchio (squalificato) e Kevin Mazzanti (infortunato). In nostro aiuto arriva ora una lunga pausa, il campionato infatti riprenderà domenica 20 gennaio 2019, con tanto tempo a disposizione potremo senz'altro “ricaricare le pile”, riordinare le fila e le idee per provare a chiudere la prima fase del campionato nel migliore dei modi.”

Formazione Spezia: Sturlese, Mastropietro, Mazzanti M., Oldoini, Gaglione (Cap.), Paradiso, Vergassola, Sommella, Basso, Barducci, Battezzati (V.Cap.), Catano, Carta, Camerota, Mambrin, Iannotta, Melani, Lanzafane.

Il prossimo impegno per gli aquilotti sarà domenica 20 gennaio 2019 in casa con il Cus Piemonte Orientale ( Campo Pieroni ore 14.30). All'andata lo Spezia si impose in trasferta per 32 a 7 con due mete a testa di Kevin Mazzanti a Paolo Vergassola ed una ciascuno di Alessandro Melani e Manuel Mazzanti. ed una trasformazione di Domenico Gaglione.

Classifica: Golfo d.P. 19, Spezia 17, Pro Recco 14, Tortona 12, Monferrato 7, Cus Piemonte Orientale 1

Nel week end sono scese in campo anche le formazioni giovanili e propaganda.

La Under 14 allenata da Paolo Vergassola ha giocato sabato a Sant'Olcese con la fortissima squadra dell'Amatori Genova che si è imposta nettamente per 77 a 5. Domenica sono scesi in campo i più piccini della Under 6 di Lucia Vergassola e Under 8 di Enrico Marchioli che hanno partecipato al raggruppamento svoltosi a Cogoleto.

Ancora successi per le Under 16 e Under18 della Ligues che continuano a “veleggiare” nelle zone dell'alta classifica nei rispettivi campionati. Fra i convocati Under 16 gli aquilotti Quadrelli e Brancaleone autore quest’ultimo di una meta. Per la Under 18 convocati Bourdier Ortiz Cristopher, Mordacci Francesco, Piazzi Tommaso e Valentia Francesco.





Risultati Under 16 Girone Territoriale Ligure Piemontese

Amatori Genova – Black Herons Acqui 90/0

Union Riviera – CUS Genova 10/24

FTGI Rugby Ligues1 – FTGI Marengo 84/0

Classifica: Amatori Genova punti 38, Rugby Ligues/1 34, CUS Genova 28, Union Riviera e B.H. Acqui 10, Marengo 0.



Risultati Under 18 seconda fase Girone 1

FTGI Rugby Ligues1 – FTGI Embriaci2 54/0, Biella – Cuneo 92/3,Ivrea – Unione Riviera 34/5.

Classifica: Ivrea, FTGI Rugby Ligues1 e Biella punti 5, Union Riviera, Cuneo e FTGI Embriaci2 punti 0.



Prossimi appuntamenti delle giovanili saranno per l’anno nuovo:

sabato 12 gennaio 2019 il propaganda Under 12 sarà il primo a tornare in campo in un torneo organizzato dal Rugby Spezia al Pieroni.

Sabato 19 gennaio alle ore 15,00 La Under 14 giocherà in trasferta col ProRecco,

domenica 20 gennaio la Ligues Under 16 ospiterà il Cus Genova mentre la Ligues Under 18 scenderà sugli scudi al Baitè con Union Riviera.