Rugby in testa in C2, spezzini in luce nella Selezione Liguria

La Spezia - Le aquile mantengono il primato in classifica con la soddisfazione di essere, per il momento, l'unica formazione imbattuta del girone 2 della serie C2 ligure piemontese con ben tre vittorie consecutive all'attivo, due delle quali ottenute in trasferta. Le altre contendenti hanno infatti tutte perso almeno una volta in questo primo scorcio di campionato che proprio in questa domenica ha fatto registrare il ritiro dalla competizione del Cogoleto che, di fatto, dopo tre rinunce consecutive sarà escluso dal campionato. Questo fatto comporterà una modifica della classifica che vedrà le squadre che avevano in precedenza affrontato il Cogoleto decurtate di cinque punti, ma per l'ufficialità bisognerà attendere il comunicato del Giudice Sportivo che verrà diramato in settimana.



Nel frattempo grande soddisfazione del Club per l'eccellente prova degli aquilotti della Under 18 Cesare Fabbri, Francesco Valentia e Tommaso Piazzi che “brillano” nella selezione ligure che si aggiudica il primo posto nel torneo svoltosi al “C.P.O. Giulio Onesti” dell'Acqua Cetosa di Roma superando Lazio (19-0), Sicilia (5-0) e Abruzzo (19-12). Questa brillante affermazione della rappresentativa ligure seguita dai tecnici Rocco Tedone e Diego Galli è la prova dell'ottimo lavoro svolto sul territorio dai Club liguri capaci di “formare” eccellenti atleti a livello giovanile. Da segnalare anche la meta messo a segno dall'aquilotto Cesare Fabbri nella gara vinta dalla rappresentativa ligure contro quella abruzzese per 19 a 12.



Domenica prossima, quinta di campionato, le aquile di Fabio Paradiso e Marco Sturlese scenderanno nuovamente in campo affrontando in casa il Monferrato (campo comunale Pieroni ore 12.30) sabato invece al “Carlini” di Genova scenderanno in campo gli Under 14 per disputare un triangolare con Cus Genova e Salesiani Vallecrosia.