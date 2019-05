Rugby Spezia sconfitto, sfuma il primo posto

La Spezia - Ancora una volta, l'ennesima nel corso della stagione, il Rugby Spezia perde per una manciata di punti una gara che avrebbe potuto vincere. In questa seconda fase del campionato, nelle ultime sei gare, tale evento si è verificato per ben quattro volte con la consolazione di aver comunque conquistato tanti punti di bonus (tre volte su quattro bottino pieno con ben sei punti complessivamente totalizzati). Domenica si è giocata l'ultima gara di campionato ma non è stato un epilogo dei più felici.

La squadra per arrivare prima nel girone avrebbe dovuto vincere col bonus ed ha invece subito una amara sconfitta (29 a 26), per mano i Collegno, e si è dovuta accontentare del secondo posto.



Formazione Rugby Club Spezia: Mele, Oldoini, Paradiso, Mazzanti M., Bottazzi, Sturlese (V.Cap.), Poli, Nista, Vergassola, Buttini, Catano, Barducci, Mazzanti K., Bonuccelli, Battezzati (Cap.), Raffi, Mordacci, Basso, Sommella, Bianchini.

Allenatori: Marco Sturlese e Fabio Paradiso.

Classifica: Lyons Tortona 19, Rugby Club Spezia e Chieri 16, Collegno 14. R.C.

Spezia secondo classificato per la miglior differenza attiva tra le somme dei punti segnati negli incontri diretti con il Chieri (59 a 43).

Questo il commento del Presidente del Club Giuseppe Sturlese sui protagonisti del match, squadre e arbitro: "il gioco espresso dalle due contendenti ha lasciato molto a desiderare. Il Collegno ha vinto solo perchè ha sbagliato meno. Lo Spezia ha giocato male, probabilmente la peggior partita di tutto il campionato e nonostante ciò avrebbe potuto anche vincere. L'arbitraggio è stato assolutamente inadeguato. A mio avviso il direttore di gara ha condizionato il match interpretando il regolamento di gioco anziché applicarlo penalizzando ora una ora l'altra squadra con decisioni discutibili se non addirittura incomprensibili".



Il programma del fine settimana Rugby Spezia elenca i seguenti impegni:

Venerdì 17 maggio al campo Montagna si svolgerà il Torneo delle classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria di Piazza Verdi a conclusione del lavoro svolto nelle scuole.

Sabato 18 maggio partecipazione della selezione ligure seniores al 1° Torneo Interregionale Città di Castiglione della Pescaia che vedrà impegnate le rappresentative di Liguria, Toscana, Emilia Romagna e Lazio.

Atleti convocati: Del Vecchio Salvatore, Paradiso William, Sturlese Marco, Vergassola Paolo.



Domenica 19 maggio partecipazione della selezione ligure maschile under 14 al Torneo Cambi di Prato. Atleta aquilotto convocato: Bellè Giovanni.



Dal 17 al 19 partecipazione della selezione ligure under 15/16 alla Festa del Rugby ANSF/POLFER ad Ancona.

Atleti convocati: Brancaleone Edoardo, Quadrelli Giulio, Wu