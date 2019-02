Rugby Spezia, fine settimana all'insegna delle giovanili

La Spezia - Sono gli Under 14 Rugby Spezia a dare lo “start” ai match giovanili di rugby del fine settimana.

Sabato, al Comunale Pieroni, spezzini e cussini hanno dato vita ad un bellissimo incontro che si è risolto a favore degli aquilotti per cinque mete a quattro (35 a 28). Il primo tempo si è chiuso per tre mete ad una in favore dei gialloneri andati a segno due volte con Leonardo Piscopo ed una con Francesco Rolla.

I ragazzi di Paolo Vergassola marcano ancora all'inizio del secondo tempo con Piscopo che realizza così una tripletta. Poi sono gli ospiti ad andare due volte in meta. Lo Spezia allunga ancora con una bella meta di Kevin Greco che mette la firma sulla quinta ed ultima meta spezzina. Prima dello scadere gli ospiti segnano ancora ma è l'ultima meta della gara che si conclude con la prima vittoria degli aquilotti in campionato

Formazione U14: Becchetti Lorenzo, Bernabei Pietro, Bianchedi Lorenzo, Bocchia Samuele, Consoli Jacopo, Farina Giovanni, Greco Kevin P., Guastini Luca, Landucci Davide, Mcchio Giacomo, Moroni Luca, Pardi Andrea, Piscopo Leonardo, Prosperi Niccolò M., Rolla Francesco, Rouby Carlo Alberto, Sabatini Samuel N., Tanganelli Andrea.

Allenatore: Paolo Vergassola

Altri risultati: ProRecco – Province dell’Ovest1 17/55, Savona – Imperia 26/38



Under 12 in crescita al raggruppamento di domenica al Carlini di Genova. Ancora fuori portata per i nostri aquilotti le corazzate del Cus Genova e delle Province che comunque cominciamo ad impegnare fino alla fine della partita, mentre giocate alla pari le partite contro il Cus Piemonte Orientale (vinta 5 a 3) e con il Savona (persa 4-5). Da segnalare l’esordio, molto positivo, di Ariel Castro.

Formazione U12: Gennaro Manfredi, Alessandro Moscatelli, Pietro Barbati, Pietro Scaletti, Federico Moggia, Matteo Novelli, Ariel Castro Encarnacion, Giovanni Vergassola, Lorenzo Cicala, Alessandro Meca, Andres Fiorentini e Leonardo Ulivi.

Allenatore: Mariano Vergassola



Per le giovanili è stata una domenica dedicata anche i test dei C.R. Under 15 e 16 interregionali.

Nella competizione Under 15 svoltasi a Cogoleto (GE) la formazione piemontese ha superato quella ligure per 20 a 45, fra i convocati l’aquilotto Valentino WU.



Buone risposte sono arrivate dalla selezione Liguria Under 16 impegnati nel torneo interregionale riservato alle rappresentative Under 15 (Veneto e Lombardia) e Under 16 (Veneto, Lombardia, Liguria e Piemonte) svoltosi in terra Veneta a Badia Polesine. La formazione ligure ha lottato sempre a testa alta e senza mai perdersi d’animo perdendo di misura con le selezioni Venete e vincendo di misura con la selezione Lombardia. Test match, questi, indubbiamente interessanti in quanto offrono ai ragazzi l’opportunità di confrontarsi in campo con squadre di alto livello e ai tecnici liguri, buona occasione per esaminare eventuali limiti o differenze e trovare le appropriate misure per diventare ancor più competitivi e sempre più all’altezza di queste formazioni che comunque dimostrano di avere quella marcia in più. Fra i convocati l’aquilotto Edoardo Brancaleone.

Questi gli atleti liguri impegnati al torneo: Pietro Papini, Riccardo Granzella, Riccardo Lepri, Luca Grassi (CUS Genova), Riccardo Grasso, Orlando Baudo, Guglielmo Armanino, Alessio Longo (Amatori Genova), Luca Barisone, Andrea Capurro, Abete Rizzo, Pietro Bennati, Nicolas Albarello, Daniel Schiappacasse (Pro Recco), Edoardo Brancaleone (RC Spezia), Giacomo Federico Repetti, Luca Battegazzore, Fabio Dianti, Nicolas Ferrari, Claudio Caminata, Furio Scopinich (Province dell’Ovest), Daniele Nani, Giordano Scaletta (Savona).





Programma del fine settimana.

Ripartono tutti i Campionati Nazionali, la prima Squadra Rugby Spezia ancora ferma per il turno di pausa.

Classifica C2 Territoriale:Spezia 22, Golfo dei Poeti* e Pro Recco* 19, Tortona 16, Monferrato* 7, CUS PO* 1.

(*) = partite da recuperare.



Sabato 16 febbraio alle ore 15,00, gli aquilotti Under 14 saranno impegnati a Recco nel triangolare con i padroni di casa del Pro Recco e Cus Genova 2.

Domenica 17 febbraio, alle ore 11,30 la Franchigia Under 16 Ligues 1 scenderà in campo col Biella Rugby nella prima partita di andata della seconda fase del girone territoriale ligure piemontese, nel quale le prime due squadre classificate del Girone A accederanno alla Fase interregionale Trofeo W. Piccoli.

A seguire sempre allo Stadio del Rugby a Biella alle ore 12,30 anche la Franchigia Under 18 Ligues 1 che si confronterà in trasferta col Biella deciso a difendere la prima posizione in classifica.



Classifica: FTGI Rugby Ligues1 punti 19, Biella (*) 15, Ivrea (*) 11, Union Riviera 5, Embriaci 2 e Cuneo punti 0.

(*) = partite da recuperare.