Rugby Spezia, finale di stagione tutto all'insegna delle giovanili

La Spezia - Negli ultimi due week end sono scese in campo le squadre Rugby Spezia under 14, under 12, under 10 e under 8.

Domenica 26 maggio la Under 14 ha affrontando a Lido di Camaiore la fortissima formazione dell’Asolo Rugby. I ragazzi di Paolo Vergassola hanno tenuto validamente testa ai veneti ma sono stati costretti a cedere alla distanza per 5 mete a 2 (per gli aquilotti una meta ciascuno per il capitano Giovanni Bellè e Leonardo Piscopo).

Sabato 1 giugno l'under 10 allenata da Salvatore Del Vecchio ha disputato il Torneo “Pecore Nere” organizzato dal Massa Rugby. Sul campo di Remola gli aquilotti hanno affrontato nell'ordine il Valdinievole, i padroni di casa degli Apuani Massa ed il Versilia. A vincere il quadrangolare è stato il Valdinievole che ha surclassato con larghissimo punteggio tutte le avversarie. I nostri ragazzi dopo aver perso per 14 a 1 con il Valdinievole si sono rifatti con la squadra locale degli Apuani vincendo 9 a 2.



Determinante sarebbe stata la vittoria con il Versilia per conquistare il secondo posto ma nonostante l'impegno a prevalere sono stati di strettissima misura i toscani per 6 a 4.

Domenica 2 giugno, festa della Repubblica, sono scese in campo al “Priami” di Livorno gli under 8 allenati da Enrico Marchioli e gli under 12 allenati da Mariano Vergassola che hanno partecipato al Torneo “Rossi come Pippo” organizzato dalla Società labronica dei Lyons Amaranto Livorno.

Gli Under 8 hanno perduto tutte le gare affrontando Prato (10-1), Lyons B (9-0), Lyons A (9-1) e Cecina (13-0) senza purtroppo vincere nessuna gara le due uniche mete all'attivo sono state realizzate da Carlo Bretshneider e Alessandro Stretti.

Gli under 12 hanno perso con le due formazioni di casa dei Lyons A e Lyons B rispettivamente con il punteggio di 7-0 e 4-1. Nel proseguo del torneo hanno vinto con gli isolani dell'Elba per 3-2 ed hanno infine pareggiato con il Cecina 3-3.

Con questi ultimi impegni si è conclusa la lunga stagione dei nostri giovani e giovanissimi rugbysti iniziata nel mese di settembre dello scorso anno. E' stata una stagione intensa per i nostri ragazzi del settore propaganda e per i loro allenatori e dirigenti ai quali va il sincero ringraziamento del Club per tutto il lavoro svolto.